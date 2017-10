330 43

COMUNICADO: Beamex presenta el calibrador y comunicador intrínsecamente seguro MC6-Ex

PIETARSAARI, Finlandia, October 30, 2017 /PRNewswire/ --

Beamex presenta un calibrador avanzado de campo y comunicador intrínsecamente seguro, llamado Beamex MC6-Ex.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic: https://www.multivu.com/players/uk/8204751-beamex-introduces-mc6-ex

Beamex ha estado produciendo equipos de calibración durante más de 40 años y calibradores de proceso intrínsecamente seguros durante más de 30 años.

En muchas industrias de proceso, hay ciertas áreas en la planta que están clasificadas como "Zona peligrosa" o "Zona Ex ". Esta es un área que contiene o puede contener sustancias inflamables; gas, vapor o polvo.

Entre las industrias típicas con áreas peligrosas se encuentran: la industria química y petroquímica, gas y petróleo (entre ellas plantas onshore y offshore), refinerías, industria farmacéutica, alimentación y bebidas, producción de energía, talleres de pintura y minería.

Si un técnico quiere trabajar con un calibrador normal, no-ex en un área clasificada como peligrosa, necesitará disponer un permiso de trabajo especial - esto lleva un tiempo, esfuerzo y burocracia. También necesitarán hacer un análisis de riesgos y tener equipos de seguridad adicionales consigo como detectores de gases. Usar un calibrador intrínsecamente seguro certificado Ex en una zona Ex es la opción más fácil y segura.

Un dispositivo ideal para uso en campo

Ahora, Beamex presenta un nuevo calibrador llamado Beamex MC6-Ex.

El Beamex MC6-Ex es un calibrador Avanzado y comunicador, de gran exactitud con funcionalidades excepcionales. Es un calibrador-documentador multifunción y comunicador, que ofrece capacidad para la calibración de instrumentos de medida de presión, temperatura y señales eléctricas. También contiene un comunicador de campo para instrumentos HART, FOUNDATION Fieldbus y Profibus PA.

MC6-Ex es un calibrador certificado IEC y ATEX y puede ser utilizado en cualquier zona/división Ex, incluso en las más exigentes - Zona 0 / División 1. La clasificación de certificación es Ex II 1 G y Ex ia IIC T4 Ga.

Es importante señalar que algunos calibradores/dispositivos Ex existentes en el mercado no son adecuados para todas las zonas Ex que pudiera tener una planta - pueden provocar situaciones potencialmente peligrosas.

Su robusta carcasa, clasificada IP65 resistente al polvo y al agua, junto con su diseño ergonómico y su facilidad de uso hacen del MC6-Ex un dispositivo ideal para el uso en campo.

El MC6-Ex comunica con el software de gestión de calibraciones Beamex, lo que permite realizar una calibración totalmente automatizada y obtener la documentación de la misma sin uso de papel. El MC6-Ex también puede ser parte de la integración, sin uso de papel, con el sistema ERP del cliente.

Otras características que incluye: fuente de alimentación interna para alimentar un lazo/instrumento, hasta tres módulos de medición de presión internos y conexión para módulos externos, pantalla de 5.7 pulgadas a color retroiluminada y táctil, interfaz de usuario multilingüe, batería inteligente reemplazable, comunicador de campo integrado, capacidad de documentar calibraciones y un registro de datos. También es posible la comunicación con controladores de presión y bloques secos de temperatura en una zona segura.

"Estamos realmente muy contentos de lanzar este nuevo calibrador y comunicador MC6-Ex. Creemos que este es el primer calibrador intrínsecamente seguro en el mercado que no tiene limitadas sus funcionalidades," dijo Jan-Henrik Svensson, consejero delegado de Beamex.

MC6-Ex establece un nuevo patrón a su línea de calibradores de proceso intrínsecamente seguro.

BEAMEX es un proveedor líder mundial de soluciones de calibración que cumple los requisitos más exigentes para la instrumentación de procesos. Beamex ofrece una amplia gama de productos y servicios - desde calibradores portátiles a bancos de trabajo, accesorios de calibración, software de calibración, soluciones específicas para la industria y servicios profesionales. A través de sus filiales, sucursales y una amplia red de distribuidores independientes de Beamex, sus productos y servicios están disponibles en más de 80 países. Beamex tiene más de 12.000 clientes en todo el mundo.

Página web: http://www.beamex.com/es

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/586901/Beamex.jpg )

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/586901/Beamex.jpg

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8204751-beamex-introduces-mc6-ex

CONTACTO: Pamela Skytte - Marketing Manager, Tel.: +358-10-550-5000, Fax:+358-10-550-5404, E-mail: info@beamex.com

PUBLICIDAD