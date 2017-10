330 43

COMUNICADO: JACOB'S CREEK (TM) presenta la campaña de vinos "DOUBLE BARREL" narrada por Chris Hemsworth

VALLE DE BAROSSA, Australia, 28 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- JACOB'S CREEK ha incorporado una importante estrella a la última campaña de su gama alta de vinos DOUBLE BARREL con el lanzamiento de un nuevo anuncio titulado Two Barrels, One Soul (dos barriles, un alma) narrado por el aclamado actor australiano Chris Hemsworth.

La historia lleva a los espectadores entre bastidores de la elaboración de DOUBLE BARREL, una galardonada gama de vinos australianos. El épico viaje comienza en una destilería de whisky rústica de Escocia, después atraviesa los continentes y finaliza en la bodega del Valle de Barossa en Australia.

El desarrollo de la gama DOUBLE BARREL de JACOB'S CREEK ha sido una iniciativa compleja que ha tardado años en perfeccionarse. Madurado en barricas de vino, el vino se termina en barricas de whisky para que su final sea más rico, intenso y suave. La dedicación de las personas y de los enólogos detrás de DOUBLE BARREL cobra vida en este nuevo enfoque creativo, que expresa la verdadera pasión y el espíritu incansable de las personas involucradas.

El actor Chris Hemsworth, protagonista de THOR y LOS VENGADORES, comentó: "Me siento orgulloso de narrar esta historia para JACOB'S CREEK. DOUBLE BARREL es un verdadero ejemplo de la creatividad de Australia para elaborar un vino único. Tengo muchas ganas de probar la próxima cosecha en Barossa en 2018".

Derek Oliver, director de Marketing Internacional de JACOB'S CREEK, dijo: "Nuestra galardonada gama DOUBLE BARREL da vida al espíritu de innovación y a la experiencia de nuestros enólogos. En JACOB'S CREEK celebramos un auténtico sentimiento de pertenencia y nuestra convicción de llevar el vino australiano de calidad al mundo.

"Chris es la personificación perfecta de la actitud segura e integradora de los australianos, sinónima a nuestros vinos. Tiene una presencia imponente pero accesible y claramente valora pasar tiempo de calidad con la familia y los amigos. Esto, junto con su prestigio internacional, lo convierte en la persona adecuada para compartir esta historia con el mundo y estamos muy emocionados de trabajar con él".

Two Barrels, One Soul fue creado por la oficina australiana de la principal agencia internacional, AnalogFolk, con la producción de The Sweet Shop. Puede ver el nuevo vídeo en línea en http://www.jacobscreek.com/au/our-wines/double-barrel [http://www.jacobscreek.com/au/our-wines/double-barrel].

DOUBLE BARREL DE JAKOB'S CREEK:

-- Presentado en 20 mercados en todo el mundo -- Más de 90 puntos para el Double Barrel Cabernet Sauvignon y el Double Barrel Shiraz -- Medalla de oro y "Trophy" para el Double Barrel Shiraz.

Notas para los editores:

Acerca de Jacob's Creek

Jacob's Creek(TM) es una de las principales marcas internacionales de vinos de Australia, que ofrece vinos de calidad con una gran expresión varietal. La marca fue presentada por primera vez en 1976 y lleva el nombre del lugar en el que Johann Gramp plantó sus primeras vides a las orillas de Jacob's Creek en 1847. Al hacer esto, Johann fundó el primer viñedo comercial del Valle de Barossa, el negocio de Gramp & Sons, y una historia de innovación enológica que se remonta 170 años atrás.

Los vinos están elaborados con gran cuidado, con los gustos de los consumidores en el centro de los pensamientos de los enólogos. Tras haber ganado más de 7000 medallas en ferias de vinos con todo el abanico de productos de la marca en los últimos 30 años, los consumidores confían en los vinos de Jacob's Creek por su calidad auténtica.

www.jacobscreek.com [http://www.jacobscreek.com/]

Jacob's Creek(TM) es una marca registrada de Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd.

Disfrute de los vinos de Jacob's Creek con responsabilidad.

