COMUNICADO: LaPresse: El Rey Mohammed VI de Marruecos destituye a 4 ministros y 15 altos funcionarios

RABAT, Marruecos, October 27, 2017 /PRNewswire/ --

El Rey de Marruecos, Mohammed VI, ha revocado el mandato a 15 ministros y altos representantes de las instituciones. Según un comunicado del Palacio Real, la decisión fue tomada después de una reunión con el Presidente del Tribunal de Cuentas, Driss Jettou.

El Tribunal encontró varias anomalías en el gobierno anterior, liderado por Allan Benkirane y reveló que muchos sectores ministeriales y del gobierno no han honrado sus compromisos en la ejecución de los proyectos. Por otra parte, las explicaciones no justifican el retraso en la ejecución de este programa de desarrollo. El informe señala que los casos de apropiación indebida o malversación de fondos no tuvo lugar pero teniendo en cuenta la importancia del programa y los socios, es necesario que el gobierno y la Comisión Ministerial tomen el control directo, bajo iniciativa del Ministerio del Interior, en particular durante la fase de puesta en marcha.

Así, el rey destituyó a: Mohamed Hassad (exministro de Formación Profesional, Educación Superior e Investigación); Mohamed Nabil Benabdellah (exministro de Vivienda, Urbanismo y Política Urbana); El Houcine Louardi (exsecretario de Estado y Ministro de Salud) y Bencheikh Larbi, exdirector General de la Oficina de Formación y Promoción del Empleo. El Rey decidió destituir también a Ali Fassi Fihri, quien fue Director General de la Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable.

Un portavoz del Rey señaló también el descontento del Soberano, quien decidió prohibir desde posiciones del futuro gobierno a cinco directivos y catorce oficiales senior de la administración pública del gobierno anterior. En la misma ocasión, el Rey mandó al jefe de gobierno, Saad Eddine Al Otmani, a presentar propuestas para el nombramiento de nuevos miembros del gobierno.

Mohammed VI, acogiendo con beneplácito los esfuerzos realizados por el actual gobierno espera acelerar la implementación de los proyectos planificados, dio las pautas para aprender las lecciones de las dificultades con las que se enfrenta el programa "Manarat Al Moutawassit", para evitar fallos que podrían impedir su realización en las diversas regiones del Reino.

