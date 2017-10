330 43

COMUNICADO: Emirates NBD selecciona a NexJ para su división Wholesale Banking

TORONTO, October 27, 2017 /PRNewswire/ --

Se elige a NexJ para ayudar a los responsables de relaciones del banco a conocer mejor a sus clientes, identificar las oportunidades y colaborar con el aumento de la eficacia de

ventas y su efectividad

NexJ Systems Inc. [http://www.nexj.com ] , proveedor de soluciones de gestión de clientes empresariales para las industrias de los servicios financieros y seguros, anunció hoy que la división Wholesale Banking de Emirates NBD, destacado grupo bancario en la región de MENA, ha seleccionado a NexJ CRM(TM) para su uso en el Wholesale Banking Sales Transformation Program.

La solución se desplegará para los usuarios de Emirates NBD Wholesale Banking de las entidades del grupo.

"Estamos encantados de ampliar nuestra base de clientes de banca mundial dentro de la región MENA", afirmó Richard J. Broley, responsable de operaciones de NexJ Systems Inc. "NexJ CRM proporcionará a los responsables de relaciones de Emirates NBD las mejores herramientas de su clase que necesitan para conseguir la visión del banco de estar completamente reconocidos como proveedor de servicios financieros de más valor con sede en Oriente Medio".

Emirates NBD buscaba una solución empresarial CRM con capacidad de banca al por mayor que sirviera como banco de pruebas CRM destacado para que sus responsables de relaciones digitalizaran los procesos de ventas, permitiendo una aproximación de ventas impulsada por los datos y aumentando la eficacia de ventas y su efectividad. La solución necesitaba proporcionar capacidades robustas para mejorar y actualizar la información del cliente y sus visiones; con planificación de cuentas, preparación y gestión de canales; procesos de gestión de relaciones; procesos de venta automatizados; base de conocimiento de ventas y apoyo de ventas.

La alienación de las necesidades empresariales con CRM es cada vez más importante dentro de la industria de los servicios financieros. CRM con especificación vertical es una consideración a tiempo para las firmas de servicios financieros, según indicaron desde Forrester Research Inc., esperando que CRM vertical sea el CRM preferido dentro de cinco años. Forrester cree que estas soluciones proporcionan a las empresas un tiempo de valor más rápido, con acceso a la analítica y KPIs específicos dentro de su industria, e "impulsan a una mejor adopción de usuario y éxito, al tiempo que apoyan la lógica empresarial estándar, términos industriales y normativa". (Kate Leggett, Forrester Research Inc., Vendor Landscape: The Growing Demand for Vertical CRM Solutions).

"Los resultados de nuestra prueba de concepto son una demostración de que la plataforma de tecnología de NexJ fue seleccionada para satisfacer nuestra integración, flujo de trabajo funcional y requisitos de seguridad de nivel empresarial", explicó Jonathan Morris, vicepresidente ejecutivo senior y responsable de grupo de banca al por mayor de Emirates NBD. "Confiamos en que la combinación del conocimiento de dominio de negocios de NexJ y su capacidad para desplegar formen la base de una asociación estratégica de éxito y duradera".

Acerca de NexJ Systems Inc. NexJ Systems proporciona soluciones de gestión para clientes empresariales de cara a la industria de los servicios financieros [http://www.nexj.com/products-solutions/topics/crm-for-financial-services ]. Nuestras soluciones incluyen gestión de relaciones con clientes (CRM) específicas de la industria que permiten la colaboración entre los países, regiones y equipos; gestión de procesos para clientes (CPM) para clientes integrados con KYC y AML para compatibilidad normativa; y gestión de datos de clientes (CDM) para apoyar la transformación digital y analítica de clientes a través de la empresa. Nuestras soluciones integran la información procedente de múltiples sistemas dentro de una visión unificada que ayuda a las firmas a conocer mejor y compartir la información acerca de sus clientes y aumentar la lealtad, impulsar la venta cruzada y mejorar la experiencia del cliente.

Con sede central sita en Toronto, NexJ cuenta con clientes en Norteamérica, EMEA y Asia-Pacífico. Si desea más información acerca de NexJ visite http://www.nexj.com, escriba un e-mail a info@nexj.com, o llame al +1-416-222-5611. Unete a nosotros en LinkedIn, síguenos en Twitter, suscríbete a nuestro canal de YouTube, pincha "me gusta" en Facebook o visítanos en Google+.

Declaración de futuro de NexJ Algunas de las declaraciones de este comunicado pueden contener palabras consideradas como declaraciones de futuro o información según algunas normativas aplicables. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales, estimaciones, previsiones y proyecciones de NexJ en relación al entorno operativo, economías y mercados en los que la compañía realiza operaciones. Estas declaraciones están pendientes de importantes presunciones, riesgos e incertidumbres que son complicadas de predecir, y los resultados actuales podrían ser materialmente diferentes. Las presunciones de NexJ, pese a estar consideradas como razonables por la compañía a fecha de lanzamiento de este comunicado, podrían ser inadecuadas y por consecuencia, los resultados reales podrían diferir materialmente de las expectativas mencionadas. Si desea más información acerca de los riesgos y otros factores que pudieran darse, visite el comunicado de valores de NexJ para con OSC y otras normativas de valores. Los documentos de valores de NexJ están disponibles en http://www.sedar.com. A no ser que sea requerido por la normativa de valores vigente, NexJ no tiene intención u obligaciones de actualizar o revisar ninguna declaración de futuro, ya sea como resultado de la aparición de nueva información, eventos futuros u otros.

Contact: Matthew Bogart, vicepresidente de marketing de NexJ Systems Inc., +1-416-227-3708, Matthew.bogart@nexj.com

