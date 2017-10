330 43

COMUNICADO: La cofundadora de Coin Telegraph, Toni Lane Casserly, se une a The Divi Project

Para preparar a la empresa para ICO

CHARLESTOWN, Nevis, 27 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- The Divi Project, una startup de criptomoneda y monedero inteligente y tecnología de cadenas de bloques revolucionaria, ha añadido a la cofundadora y antigua directora ejecutiva de Coin Telegraph, Toni Lane Casserly, a su junta asesora. "Me enorgullezco del trabajo que ha realizado el equipo de The Divi Project hasta el momento y solo puedo imaginar que nos depara el futuro a todos", dijo Casserly.

http://mma.prnewswire.com/media/591652/The_Divi_Project_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/591652/The_Divi_Project_Logo.jpg]

Coin Telegraph es una de las mayores redes de comunicación de la industria de cadenas de bloques. Lane ha sido una líder en cadenas de bloques y bitcoin, considerada una de las portavoces más deseadas de la industria. Sus colegas y varias publicaciones la consideran la "Juana de Arco de las cadenas de bloques" y "una joven estrella del bitcoin".

El cofundador de The Divi Project, Geoff MacCabe, anteriormente fundador y director ejecutivo de Virtual Reality Times, anunció recientemente una "venta simbólica" por financiación colectiva que permitirá a los inversores y al público tener la oportunidad de participar en el desarrollo de la primera tecnología de cadenas de bloques preparada para su adopción generalizada. El proceso se basa en un "contrato inteligente" Etherum integrado en la cadena de bloques para crear transparencia. Pero tiene sus inconvenientes. Para los novatos del espacio cripto, es una excelente lección sobre mala experiencia del usuario y le permite aprender porqué lo que intentamos lograr es inevitable e importante. Por lo general, los inversores a quienes no les importa pelearse con el lenguaje cripto y una mala experiencia del usuario ya están interesados en este espacio. Lo que queda es el 99 % de los inversores que esperan algo mejor y que no tienen tiempo para resolver rompecabezas cuando intentan enviar una transacción.

La interfaz de Divi se ha diseñado para que sea intuitiva, no más difícil de usar que PayPal o la banca por Internet. Sin embargo, será mucho más potente, casi sin recargo, con un índice mayor de intereses que un depósito bancario y la manera de asegurar fondos con maneras nuevas para detener a los piratas informáticos o los errores del usuario.

"Nos emociona contar con Toni Lane Casserly para nuestra junta", dijo MacCabe. "Es una de las evangelistas más conocidas del movimiento cripto, ya que ha formado parte de la revolución de bitcoin y de la criptomoneda desde los viejos tiempos antes que fuera una moda". The Divi Project se diferencia de otros proyectos de cadenas de bloques por muchas razones incluyendo un enfoque único y creativo a la adquisición y retención de usuarios. The Divi Project utilizará un programa de cadenas de Lotería en el que once afortunados usuarios ganarán más de 5000 fichas de la criptomoneda "DIVI" todas las semanas. Los primeros clientes piloto de la compañía que han acordado aceptar la divisa como pago incluyen retiros de yoga y un centro de formación en Costa Rica. La compañía acaparará un espacio para convertirse en "Amazon se une con Craigslist", creciendo a través de personas influyentes en las redes sociales y permitiendo a los usuarios catalogar sus artículos para venderlos.

El ICO de The Divi Project está programado para el 27 de octubre. El informe y los detalles de la venta están disponibles en: https://diviproject.org [https://diviproject.org/].

CONTACTO DE PRENSA: Heidi Krupp | Krupp Kommunications Hkrupp@kruppnyc.com[mailto:Hkrupp@kruppnyc.com] | 212-886-6714

Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/591652/The_Divi_Project_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/591652/The_Divi_Project_Logo.jpg]

Sitio Web: https://diviproject.org/

PUBLICIDAD