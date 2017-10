330 43

COMUNICADO: La ONU invita a un directivo de la filial de Medical Marijuana, Inc., HempMeds® Mexico, a hablar en el Convenio de la OM

Raúl Elizalde, líder y defensor del cannabis con fines terapéuticos, hablará sobre el CBD en la plataforma mundial.

SAN DIEGO, 27 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Medical Marijuana, Inc. [http://medicalmarijuanainc.com/] , la primera empresa de cannabis en cotizar en la bolsa de Estados Unidos ha anunciado hoy que el directivo de su filial HempMeds® Mexico [https://hempmeds.mx/], Raúl Elizalde ha sido invitado a participar en nombre de la familia de empresas ante la ONU durante en el marco de clasificación internacional de drogas; Convenio sobre Sustancias psicotrópicas; Convenio Unico sobre Estupefacientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se celebrará en Ginebra, Suiza, el 6 de noviembre de 2017.

Elizalde es un defensor del uso del cannabis con fines terapéuticos de renombre mundial, creador de la Fundación Por Grace para promover el acceso al cannabidiol (CBD) a través de la defensa de pacientes, la celebración de foros públicos y reuniones con representantes del gobierno. Elizalde acompañó sobre el escenario al presidente de México, Peña Nieto, en abril de 2016 cuando este anunció la reforma que permitiría el uso cannabis para usos terapéuticos en México.

Durante el convenio de las Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas, Elizalde explicará a los líderes mundiales la experiencia personal de su hija con el CBD y les urgirá a que no consideren el CBD como un psicoactivo y no lo cataloguen como droga. Asimismo, hará hincapié en la importancia del fallo del Noveno Circuito de Apelaciones de la Corte de Estados Unidos que excluía los componentes no psicoactivos de la planta del cáñamo de la Ley de Sustancias Controladas. Y sobre todo, Elizalde presentará las conclusiones de las investigaciones realizadas en México dentro del marco de estudios sobre el uso de productos a base de aceite de CBD en niños, a cargo de los doctores Saúl Garza y Carlos Aguirre.

«Me siento honrado de tener esta increíble oportunidad de ser invitado a hablar ante un público de tan enorme prestigio sobre un tema del que soy un auténtico apasionado», afirmó el directivo de HempMeds® Mexico, Raúl Elizalde. «Quisiera agradecer a las numerosas personas que han apoyado y siguen prestando su ayuda en este camino que he emprendido para promover la reforma sobre el CBD en todo el mundo».

HempMeds Mexico es la primera empresa que ofrece a los ciudadanos de México la posibilidad de acceder a productos terapéuticos derivados del cannabis (CBD de cáñamo sin THC) después de que el Departamento de Salud de México, COFEPRIS, emitiera los primeros permisos en el país para importar [http://www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/01022016.pdf] Real Scientific Hemp Oil-X(TM) RSHO-X(TM) a principios de 2016.

«Nos sentimos honrados y entusiasmados de poder presentarnos ante los líderes de las Naciones Unidas, en un escenario internacional, para hablar acerca del CBD como suplemento destinado a mantener y mejorar el bienestar de millones de personas», afirmó el director general de Medical Marijuana, Inc., el Dr. Stuart Titus. «Esperamos arrojar un poco de luz sobre los numerosos beneficios del CBD y convencer a los responsables de tomar decisiones de que el CBD en su estado botánico natural, como derivado del cáñamo, debería ser clasificado como suplemento. Creemos firmemente que su forma botánica contribuye adecuadamente al funcionamiento óptimo del mayor sistema autorregulador de nuestro organismo, el sistema endocanabinoide.»

Para obtener más información o si desea compartir con Raúl su experiencia con el CBD, visite https://www.raulwho.co [https://www.raulwho.co/] y siga a HempMeds® en Facebook. [https://www.facebook.com/HempmedsPx/]

Acerca de HempMeds® MexicoHempMeds [http://www.globenewswire.com/Tracker?data=pdU9pUljdIbJ-eeqcpjjVZmDLxXrYr1hXfyNflNsKDj53KihnAZjFnqKuFMQvgQGi9-57I8tXz6EjwXx_vf8Zg==]® Mexico [http://www.globenewswire.com/Tracker?data=9Nmn5F2Hd7ZljTEM44zHxT1EuxIgEm1frKcCWJHVJE-Q9yJ9j8zPFL16TOoUvgMB] es una empresa con sede en México que hizo historia al convertirse en la primera empresa en recibir el permiso de importación federal de COFEPRIS para poder importar el producto RSHO-X(TM) a base de cannabis como indicación terapéutica. HempMeds® Mexico prevé trabajar mano a mano con el gobierno de México con el fin de proteger el acceso a productos a base de aceite de CBD de cáñamo de forma legal y segura. Si desea más información, visite el sitio web de la empresa en: http://www.hempmeds.mx [http://www.hempmeds.mx/].

Acerca de Medical Marijuana, Inc.We are a company of firsts®. [http://www.medicalmarijuanainc.com/company-of-firsts/] Nuestra misión es ser un gran innovador en el sector del cannabis y el cáñamo, aprovechando las competencias de nuestro equipo de profesionales con el fin de obtener, evaluar y adquirir empresas y productos que aporten valor, manteniendo a la vez su integridad y espíritu empresarial. Aspiramos a generar conciencia dentro del sector, desarrollar negocios económicamente sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y, al mismo tiempo, aumentar el valor accionista. Para obtener más información sobre la cartera y las sociedades inversoras de Medical Marijuana, Inc., visite www.medicalmarijuanainc.com [http://medicalmarijuanainc.com/].

Para ver un vídeo de la declaración de principios de Medical Marijuana, Inc., haga clic aquí [https://www.youtube.com/watch?v=hidd8sa-eVQ].

Los accionistas pueden también visitar la Tienda de Medical Marijuana, Inc. [http://medicalmarijuanainc.com/store/] para obtener productos con descuento.

DATOS Y PROYECCIONES DE FUTURO Esta nota de prensa puede contener determinadas proyecciones de futuro e información, cuyo significado se define en la sección 27A de la Ley de Valores 1933 y la sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, y está sujeta a los principios de «puerto seguro» establecidos en dichas secciones. Este material contiene declaraciones acerca de acontecimientos o resultados económicos previstos en el futuro que representan proyecciones y entrañan riesgos e incertidumbres. Dichas proyecciones de futuro, por su propia definición, implican ciertos riesgos e incertidumbres. Las declaraciones recogidas en esta nota de prensa no han sido revisadas por la FDA y no tienen por fin establecer un diagnóstico, tratamiento o cura de ninguna enfermedad. La empresa no vende ni distribuye ningún producto que infrinja la Ley sobre Sustancias Controladas de Estados Unidos. La empresa no vende ni distribuye productos a base de cáñamo.

Contacto de relaciones públicas:Andrew HardDirector generalCMW MediaTel. 888-829- 0070andrew.hard@cmwmedia.com

Sitio Web: http://www.medicalmarijuanainc.com/

