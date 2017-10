330 43

COMUNICADO: Link Financial adquiere Aiqon Capital España

LONDRES, October 26, 2017 /PRNewswire/ --

Link Financial Group anunció hoy que había comprado una plataforma de mantenimiento de préstamo especialista, Aiqon Capital España. Con sede en Madrid, el fuerte equipo de ciento diez personas agregará más capacidad a la empresa española existente de Link, Link Finanzas. El equipo continuará al servicio de la cartera de 6.000 millones de EUR de créditos comprados por el director de inversión del Grupo, LCM Partners.

"Link Financial ha sido activo en el mercado español desde el año 2004 cuando estableció Link Finanzas. Este anuncio demuestra la amplitud y profundidad de oportunidad que seguimos viendo en España y subraya nuestro compromiso con este mercado vibrante. Con una plataforma de servicio completo, fuerte en su lugar estamos seguros que ambas empresas, que operan bajo la bandera de Link Financial, crecerán juntas y construirán sobre las fortalezas de los demás. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a nuestros nuevos colegas a la empresa y estamos entusiasmados por las oportunidades que esta adquisición ofrecerá a Link Financial en el mercado español." - Selina Burdell, Link Financial Group, responsable de operaciones.

"La adquisición del negocio de Aiqon ha sido parte de una compra de transacciones y cartera más amplia por LCM Partners. El equipo de Aiqon ofrece una profundidad de conocimientos en cuentas por cobrar de pequeñas a medianas empresas y esto significa que son una adición perfecta a nuestro actual negocio y operación en España.

El mercado español ofrece una gran cantidad de oportunidades para empresas como Link y Aiqon y juntos seremos más fuertes y capaces de ofrecer a nuestros socios bancarios una propuesta excepcional en el mantenimiento de carteras de préstamos." - Pablo de la Viña, director administrativo, Link Finanzas.

Establecido en 1998, Link Financial Group es líder especialista en outsourcing, proporcionando a entidades financieras europeas, inversores y otros proveedores de crédito gestión de préstamo outsourced, compra de deuda y espera de soluciones de mantenimiento. Hoy en día, gestiona cuentas de más de 2,5 millones de clientes, emplea a 700 personas en 10 oficinas europeas y gestiona 25.000 millones de EUR de valor bruto.

Link fue uno de los miembros fundadores de la industria y ha estado a la vanguardia de la innovación desde entonces. La plataforma operativa propia de Link permite a sus empresas servir una gama de tipos de activos desde dentro y fuera de la industria de servicios financieros.

Link Financial Group Sharon Jacobs T: +44(0)-203-198-8635 E:SJacobs@linkfinancial.eu Selina Burdell T: +44(0)-203-457-5055 E:SBurdell@linkfinancial.eu

