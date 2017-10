330 43

COMUNICADO: El 15th International Congress for Renewable Mobility "Fuels of the Future" debate el futuro del motor de combustión

BERLIN, October 26, 2017 /PRNewswire/ --

Latiguillos como "Dieselgate" o dispositivos de rechazo modelan el debate actual acerca de los motores diesel, y el futuro de los motores de combustión está con ello puesto en duda. ¿ Qué motores diesel y de gasolina son a prueba de futuro, como reflejo del espíritu de movilidad sostenible y de bajas emisiones? ¿ Qué papel puede desempeñar el sector del transporte en la reducción de las emisiones de gas efecto invernadero para un 40% en el año 2030 con vistas a asegurar la protección climática? El objetivo de flota más estricto de 95g CO2/km para todos los nuevos coches matriculados a partir del año 2020 es una fuerza impulsora destacada para conseguir este objetivo. Esta medida y los aprovisionamientos posteriores de la reducción de CO2 en coches y vehículos comerciales ligeros aumentan la presión del mercado en la industria del automóvil, destacando la necesidad de ser innovadores.

El objetivo principal del debate es la "descarbonización" del sector del transporte y su paso a las tecnologías alternativas, transmisiones y combustibles. Durante la celebración del 15th International Congress "Fuels of the Future", que se va a llevar a cabo los días 22 y 23 de enero de 2018 en Berlín, los expertos y participantes tratarán estos temas tan diferenciadores.

Teniendo en cuenta el poco periodo de tiempo disponible, toda la industria de la automoción se centra en los enormes retos en la implementación de los requisitos que mejoran la tecnología de la conducción para cumplir con los valores de límites de CO2 al tiempo que tiene en cuenta simultáneamente las preferencias de consumidor. Los participantes de los sectores de la política, ciencias, negocios y asociaciones medioambientales presentarán sus posiciones y estrategias para responder a los retos de protección climáticos que surjan de este contexto, identificando las rutas futuras potenciales para la industria de la automoción que incorporan opciones viables para la integración de sistemas.

Además de la optimización técnica de los motores de combustión en combinación con la conducción eléctrica (hibridización), la descarbonización del combustible debe desempeñar un papel destacado si los objetivos de protección climática deben conseguirse dentro del marco de tiempo estipulado.

Más información disponible en: http://www.fuels-of-the-future.com

