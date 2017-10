330 43

COMUNICADO: Habanos, S.A presenta su nueva línea retro en la XXXV edición de la Feria Internacional de la Habana

LA HABANA, Cuba, October 26, 2017 /PRNewswire/ --

- Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2017) en La Habana - Esta nueva Línea Retro se inaugura con dos productos: Partagás Capitols y Romeo y Julieta Club Kings - Esta novedad estará presente en la Feria, junto con una amplia exposición de productos clásicos del portafolio de Habanos, S.A. y de últimas novedades

Habanos, S.A presentará en la XXXV edición de la Feria Internacional de la Habana (FIHAV 2017) su novedad más reciente: la nueva Línea Retro, que se presenta con dos referencias, Partagás Capitols y Romeo y Julieta Club Kings. Se trata de una propuesta atractiva y moderna para el consumidor, y al mismo tiempo con un indiscutible encanto retro en su diseño.

Para ver el Multimedia News Release, por favor precione la pagina web abajo:

https://www.multivu.com/players/uk/8208851-habanos-introduces-new-linea-retro

La nueva Línea Retro destaca por su presentación en caja metálica, con un bonito diseño inspirado en aquellos originales envases de bolsillo muy populares en los años 70, y que hoy son piezas muy buscadas y valoradas por los coleccionistas.

Las petacas de Partagás Capitols y de Romeo y Julieta Club Kings cuentan con un diseño técnico desarrollado exclusivamente para Habanos, S.A. y que se utilizará únicamente en los lanzamientos de la Línea Retro.

Cada petaca contiene 5 Habanos de vitola de galera Mareva (cepo 42 x 129 mm). La Mareva es, posiblemente, el formato más popular de la historia de los Habanos, y durante mucho tiempo sus dimensiones han llegado a considerarse como un "estándar" respecto al resto de formatos. Con Partagás Capitols, la marca Partagás vuelve a incorporar la Mareva al portafolio regular de la marca.

La Línea Retro se suma al portafolio de Habanos con el objetivo de ir incorporando este mismo concepto a otras marcas.

XXXV Edición FIHAV

FIHAV, desde 1983, es la feria comercial multisectorial más importante de Cuba. Este año se celebra del 30 de octubre al 3 de noviembre en el recinto ferial EXPOCUBA.

Habanos S.A. contará con un espacioso stand en el Pabellón Central.

Además de la Línea Retro también mostrará, otros muchos productos icónicos, y los lanzamientos de 2017: H. Upmann Sir Winston Gran Reserva 2011, la Línea 1935 de Montecristo, con tres vitolas Maltés (53 x 153 mm), Dumas (49 x 130 mm), y Leyenda (55 x 165 mm), las dos primeras inéditas en la marca; Quai D'Orsay y las nuevas vitolas No. 50 (50 x 110 mm) y No. 54 (54 x 140 mm), el nuevo Romeo y Julieta Petit Royales (47 x 95 mm); las Ediciones Limitadas 2017: Cohiba Talismán (54 x 154 mm), Partagás Series No. 1 (52 x 138 mm) y Punch Regios de Punch (49 x 120 mm). También los lanzamientos para la red de tiendas La Casa del Habano y Habanos Specialists: Trinidad La Trova (52 x 166 mm) y H. Upmann Connossieur B (54 x 150 mm).

http://www.habanos.com

Young & Rubicam: press.habanos@yr.com Tel: +34-609-46-44-05 Carla Lladó Tel: +34-669-54-69-09

(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/588444/Habanos_SA_Havana_International_Fair.jpg )

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/588444/Habanos_SA_Havana_International_Fair.jpg

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8208851-habanos-introduces-new-linea-retro

PUBLICIDAD