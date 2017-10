330 43

COMUNICADO: Great Place to Work® y FORTUNE publicaron la lista de Los Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo 2017, y tres son Lat

De las 25 empresas reconocidas, Natura (Brasil), Belcorp (Perú) y Falabella (Chile) ocupan los puestos 5°, 7° y 21° puesto respectivamente. Participaron 6.600 organizaciones que emplean a 14 millones de personas en 57 países, lo que lo convierte en el estudio de clima y cultura organizacional más grande del mundo.

SAN FRANCISCO, 26 de Octubre 2017 /PRNewswire/ -- Great Place to Work(®), la firma de investigación, consultoría y formación dedicada al estudio del clima y la cultura organizacional, y FORTUNE anunciaron hoy la lista de "Los Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo 2017 [https://www.greatplacetowork.com/best-workplaces/worldsbest/2017]", del cual participaron 6600 organizaciones pertenecientes a 57 países.

Salesforce, Adecco y SAS Institute lideran las tres primeras posiciones de esta lista que rankea a las 25 mejores organizaciones para trabajar en el mundo. Entre las 25 multinacionales que integran la lista, más de la mitad (13) tiene su casa matriz en los Estados Unidos, mientras que 9 de ellas son originarias de Europa y, por primera vez, 3 de las empresas reconocidas son latinoamericanas: Natura (Brasil), Belcorp (Perú) y Falabella (Chile).

Desde la primera publicación de la Lista Mundial en 2011 puede observarse un incremento sostenido año a año del Indice de Confianza (Trust Index(©)), el principal indicador de la encuesta que mide la percepción de los colaboradores sobre lo que viven en sus lugares de trabajo.

Cada vez existe mayor conciencia sobre el hecho de que las organizaciones, los empleados y la sociedad se benefician cuando los empleadores hacen mucho más que cumplir con las leyes laborales básicas; cuando construyen y sostienen Excelentes Lugares para Trabajar para TODOS. Esto es, lugares en donde todas las personas, en todas partes del mundo, pueden confiar en sus líderes, sentir orgullo por lo que hacen y disfrutar de trabajar con sus compañeros de trabajo.

Michael Bush, CEO Global de Great Place to Work, comenta: "Todo mejora cuando los líderes deciden construir un excelente lugar para trabajar para todos. Estas organizaciones son mejores para el negocio, mejores para las personas y mejores para el mundo. ¡Hagamos que la recompensa de maximizar el potencial de las personas sea visible de una vez por todas!"

Acerca de Great Place to Work®

Great Place to Work® es una firma global de investigación, consultoría y formación que ayuda a las organizaciones a diagnosticar, crear y sostener excelentes lugares para trabajar a través del desarrollo de culturas de confianza. Great Place to Work trabaja con empresas, organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales en 57 países en los cinco continentes.

En Marzo 2018, Great Place to Work publicará un Nuevo libro, "A Great Place to Work for All: Better for Business, Better for People, Better for the World [https://www.amazon.com/Great-Place-Work-All-Business/dp/1523095083/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1504107712&sr=8-1&keywords=great+place+to+work+for+all]".

Acerca de la lista Las Mejores Empresas para Trabajar en el Mundo

Desde 2011, Great Place to Work® ha identificado las principales organizaciones que crean excelentes lugares de trabajo en varios países en los que operan, a través de la publicación de la lista de los Mejores Lugares de Trabajo Multinacionales del Mundo.

Para ser elegibles para la lista de Mejores Lugares de Trabajo Multinacionales, las organizaciones deben haber sido reconocidas previamente en al menos 5 listas nacionales de Great Place to Work® en el último año. La opinión de los empleados es clave al momento de la calificación, ya que la encuesta que responden (Trust Index©) representa dos tercios de la puntuación final para ingresar al ranking. El tercio restante está compuesto por el Culture Audit©, un cuestionario dirigido a la empresa, que Great Place to Work utiliza para la comprensión y evaluación de las prácticas, políticas y cultura de la organización.

Los resultados de esas listas nacionales, además de puntos adicionales que se otorgan por el número de países en los que una organización encuestó a los empleados, y el porcentaje de la fuerza laboral global de la compañía representada por esas encuestas, se combinan para crear un ranking de los primeros 25.

Los candidatos para la lista deben emplear a más de 5.000 colaboradores a nivel mundial y tener al menos al 40% (o 5.000) de sus colaboradores radicados fuera del país de origen de la empresa. Los candidatos para la lista de los Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo 2017 han aparecido en las listas nacionales publicadas entre septiembre de 2016 hasta agosto de 2017.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/591022/Salesforce_Worlds_Best_Worplace_Great_Place_to_Work.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/591022/Salesforce_Worlds_Best_Worplace_Great_Place_to_Work.jpg]

