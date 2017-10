330 43

COMUNICADO: Directo al corazón de Europa, Hainan Airlines lanzó un exitoso vuelo inauguración de Shanghái a Bruselas

BRUSELAS, 26 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- El día 25 de octubre de 2017, el vuelo HU7921 de Hainan Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Shanghái-Pudong y, tras 12 horas de vuelo, realizó un suave aterrizaje a las 7:30 de la mañana en el Aeropuerto de Bruselas, convirtiendo su primer vuelo entre Shanghái y Bruselas en todo un éxito.

Hainan Airlines inauguró la ruta entre Pekín y Bruselas en 2006, por lo que la ruta entre Shanghái y Bruselas representa el segundo servicio directo de la aerolínea entre Bélgica y China continental. Con la creación de este puente aéreo, Hainan Airlines contribuirá a que ambos países disfruten de los beneficios de la iniciativa "Cinturón y Ruta de la Seda".

En la ruta Shanghái Pudong-Bruselas se operarán tres vuelos semanales de ida y vuelta, todos los lunes, miércoles y viernes. El avión que se empleó en el primer vuelo fue un Beijing 787-9 Dreamliner equipado. La clase preferente contará con asientos de masaje reclinables hasta 180 grados, auriculares BOSE con cancelación de ruido y neceseres de Bulgari, de forma que los pasajeros puedan disfrutar de un viaje tranquilo sin renunciar a su privacidad.

Desde su fundación, Hainan Airlines ha volado con seguridad durante 24 años, registrando más de 6 millones de horas de vuelo seguro, y ha obtenido la tercera plaza en la "Clasificación Mundial de Seguridad Aérea" de JACDEC. En 2017, Skytrax le otorgó a la empresa una calificación de cinco estrellas 7 veces seguidas y también la nombró como una de las "10 mejores aerolíneas del mundo" por primera vez. La empresa es mundialmente alabada por su servicio de calidad tanto en China como en el extranjero.

Los horarios detallados de vuelo Shanghái-Bruselas son los siguientes (los horarios de vuelo se muestran en hora local):

Nota: la información de los vuelos está sujeta a una verificación final del sistema.

N° de vuelo Tipo de avión Días Salida Hora de Hora de Llegada salida llegada ------ ------- Verano HU7921 787-9 L/ X/ V Shanghái 1:25 a.m. 7:30 a.m. Bruselas ------ ------ ----- ------- -------- --------- --------- -------- HU7922 787-9 L/ X/ V Bruselas 12.30 p.m. 5:30 a.m. +1 Shanghái ------ ----- ------- -------- ---------- ------------ -------- Invierno HU7921 787-9 L/ X/ V Shanghái 1:25 a.m 6:30 a.m. Bruselas -------- ------ ----- ------- -------- -------- --------- -------- HU7922 787-9 L/ X/ V Bruselas 11:25 a.m. 5:30 a.m. +1 Shanghái ------ ----- ------- -------- ---------- ------------ --------

CONTACTO: CONTACTO: Wang Ying, +86 (-898)-66739679, ying_wang10@hnair.com

