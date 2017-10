330 43

COMUNICADO: IT Six Global se úne a QuEST Global Engineering Services

CRAIOVA, Rumania y MUNICH, October 26, 2017 /PRNewswire/ --

QuEST Global Services (QuEST), líder global en el suministro de soluciones de ingeniería premium, ha anunciado la adquisición de IT Six Global. Antes de llevar a cabo la adquisición, QuEST realize numerosas inversiones en Europa, incluyendo las adquisiciones de DETECH Fahrzeugentwicklung GmbH & Co.KG y de Engineering und Design im Fahrzeugbau (EDF) GmbH.

Fundada en 2005 por medio de Vali Iancu, IT Six ofrece servicios de ingeniería para clientes de los sectores de las ciencias de la vida y dispositivos médicos, alta tecnología, transporte y logística y cotización de alta frecuencia. IT Six proporciona a los clientes desarrollo de aplicaciones personalizadas, soluciones integradas, diseño y uso de aplicaciones móviles, aseguración de calidad, pruebas y consultoría TI.

Vali Iancu, fundador y consejero delegado de IT Six, afirmó: "Estamos ilusionados entorno a la adquisición de IT Six por medio de QuEST Global. La combinación de las dos compañías proporciona oportunidades excepcionales para los clientes, empleados y para Rumanía. Nuestra capacidad en los diferentes mercados verticales y la capacidad demostrada de QuEST y procesos escalares creará unas ofertas de servicios excelentes. Como organización mundial, vamos a conseguir llevar a clientes nuevos y más grandes a Rumanía, creando puestos de trabajo de más alta capacitación, además de disponer de una contribución superior de cara a la economía".

Gerhard Hauk, director administrativo de QuEST Global Germany, destacó: "La adición de IT Six dentro de nuestra cartera mejorará nuestra capacidad y disposición de apoyar a nuestros clientes por medio de diversas industrias. IT Six ampliará además nuestro espectro de servicios, fortaleciendo las relaciones con los clientes existentes en Europa".

Ajit Prabhu [https://www.quest-global.com/corporate/leadership-governance/executive-leadership/ajit-prabhu ] , presidente y consejero delegado de QuEST Global, explicó: "Para seguir como proveedor de soluciones de ingeniería de más confianza de cara a nuestros clientes, buscamos de forma constante el talento destacado de nuestros ingenieros. IT Six cuenta con una profunda experiencia con el software de ingeniería y los Sistemas integrados en varias industrias, y esta adquisición estratégica nos va a ayudar a fortalecer nuestras capacidades de despliegue en Europa. Al integrar a nuestros equipos de talento en todo el mundo, podremos seguir con nuestro liderazgo como socio de ingeniería preferido".

Acerca de QuEST Global

QuEST Global [http://www.quest-global.com ] es una empresa proveedora de soluciones de ingeniería a nivel mundial [http://www.quest-global.com ] con un historial demostrado de 20 años en satisfacer las necesidades de ingeniería de producción y desarrollo de productos de las empresas de alta tecnología en motores de aviación, industria de defensa y aeroespacial, alta tecnología e industriales, dispositivos médicos, petróleo y gas, energía e industrias de transporte. La empresa ofrece soluciones para todo el ciclo de vida útil de ingeniería a la industria mecánica, eléctrica, electrónica, software de ingeniería integrado, ingeniería analítica, ingeniería de fabricación y transformación de la cadena de suministro.

CONTACTO: Contacto: Anto T Ouseph, anto.ouseph@quest-global.com,+91-9895293329

PUBLICIDAD