COMUNICADO: La Dongfeng china crea una iniciativa conjunta con sus socios internacionales

El equipo de competición Dongfeng arranca su aventura en velero en la Volvo Ocean Race 2017-18

ALICANTE, España, 25 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Dongfeng Motor Corporation crea su equipo de competición y bautiza un velero con el nombre de su marca Dongfeng para participar en la Volvo Ocean Race 2017-18. El 21 de octubre de 2017, Dongfeng Motor Corporation dio una rueda de prensa con la temática "Cinturón y Ruta de la Seda con todos" para hacer un llamamiento a sus socios internacionales con el fin de lograr apertura y cooperación, relaciones que generen un beneficio mutuo a países y regiones del Cinturón y Ruta de la Seda y promover deportes que impliquen la navegación de larga distancia, además de los intercambios culturales.

En la rueda de prensa, Dongfeng Motor Corporation firmó acuerdos de cooperación con el grupo China COSCO Shipping y la empresa SMT Belgium. Al mismo tiempo, se presentó a todos los miembros de la tripulación del equipo de competición Dongfeng, 9 de los cuales harán el primer tramo.

El Sr. He Wei, subsecretario del comité del partido de Dongfeng Motor Corporation Group Co., Ltd., afirmó que "Dongfeng Motor Corporation es una marca china e internacional. Esta regata tiene gran importancia para nosotros. Dongfeng espera compartir recursos y conseguir beneficios mutuos con socios internacionales, además de promover conjuntamente deportes que impliquen la navegación de larga distancia por medio de la plataforma que representa la Volvo Ocean Race".

La Dongfeng china también es la Dongfeng internacional. Dongfeng Motor Corporation tiene el firme compromiso de convertirse en una empresa automovilística competitiva a escala internacional. En lugar de limitarse a salir al mundo, invierte grandes esfuerzos en la localización y mejora de sus productos. Salir al mundo representa una oportunidad de exportación; la localización consiste en integrarse de forma gradual en el mercado principal y contribuir al desarrollo socioeconómico local de forma que podamos lograr el reconocimiento de los clientes y una asignación eficiente de recursos locales; y mejorar significa elevar la imagen de la marca y aumentar el valor de la marca para crear una marca de automóviles con reconocimiento internacional.

Entre enero y septiembre de este año, Dongfeng Motor Corporation exportó 47.000 vehículos, lo que representa un aumento del 75% con respecto al mismo periodo del año pasado. En los próximos cinco años, Dongfeng Motor Corporation lanzará productos más diversos y de gran calidad con el fin de aumentar la competitividad de su marca. Aumentará el número de concesionarios de Dongfeng Motor Corporation en el extranjero hasta los 912 y su servicio posventa en el extranjero cubrirá 971 establecimientos. Dongfeng Motor Corporation ofrece a sus clientes de todo el mundo productos de primera calidad y servicios de elevada eficiencia.

Imagen: http://mma.prnewswire.com/media/589314/Belt_and_Road_With_you.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/589314/Belt_and_Road_With_you.jpg]

