330 43

COMUNICADO: Arçelik reconocido por liderazgo medioambiental sobre clima y agua

ESTAMBUL, October 25, 2017 /PRNewswire/ --

Arçelik A.S., fabricante líder mundial de electrodomésticos y empresa madre de Beko y Grundig, ha sido galardonado con una posición en la Lista A de este año de clima y agua de CDP, la plataforma de divulgación medioambiental global sin ánimo de lucro.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/590271/Arcelik_A_S_Logo.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/590272/Arcelik_A_S_CDP_A_List_2017.jpg )

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/590273/CDP_Logo.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/590274/Hakan_Bulgurlu.jpg )

(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/590275/Sabanci_University_Corporate_Governance_Forum_Logo.jpg)

CDP publica puntuaciones A-D sobre clima, agua y bosques para más de 3.000 sociedades principales, con los líderes conmemorados en la prestigiosa Lista A junto con estudios de caso. Este es el primer año que CDP ha anunciado puntuaciones de empresas a través de las tres áreas simultáneamente, lo que refleja un enfoque holístico a la sostenibilidad corporativa.

Arçelik A.S. es una de las sólo 25 empresas en puntuar una A tanto para clima como agua. Este logro es en reconocimiento a sus acciones en el último año para gestionar los riesgos medioambientales, reducir las emisiones de carbono y mejorar la administración del agua.

Comentando el logro, Hakan Bulgurlu, consejero delegado de Arçelik A.S. dijo: "Estamos orgullosos de ser reconocidos por la lucha contra el problema mundial del cambio climático. Nuestro enfoque de baja transmisión, combinado con nuestros productos eficientes de energía y agua, así como nuestros métodos innovadores en la gestión de los residuos y las soluciones de economía circular nos han permitido seguir para estar en la lista Global Climate A de CDP por tercera vez consecutiva. Estamos comprometidos a ser un líder en esta área y ayudar a crear un futuro con baja emisión de carbono."

La Lista A de 2017 está formada por 156 compañías globales, y se ha producido a petición de 827 inversores con activos de más de 100 billones de dólares estadounidenses.

El consejero delegado de CDP, Paul Dickinson dijo: "Felicidades a todas las empresas que están en la Lista A este año. Es inspirador ver tomar tantas medidas para mitigar los riesgos ambientales y aprovechar las oportunidades que vienen con la transición hacia una economía sostenible. Estas empresas están impulsando la transición mientras nos acercamos a un punto de inflexión en la acción medioambiental".

La Lista A y todas las puntuaciones de la compañía están disponibles en el sitio web de CDP: https://www.cdp.net/en/scores-2017

Los resultados se publican en el mismo día:

Seguimiento de progreso sobre la acción del clima empresarial [https://www.cdp.net/en/research/global-reports/tracking-climate-progress-2017 ].

Acerca de Arçelik A.S.

Arçelik A.S., ofrece productos y servicios en 145 países con sus 30.000 empleados, 18 plantas de producción en 7 países (Turquía, Rumania, Rusia, China, Sudáfrica, Tailandia y Pakistán) y sus 11 marcas. Como la tercera compañía de electrodomésticos más grande de Europa, la cifra de negocio consolidada de Arçelik A.S. fue de un total de 16.100 millones TRY en 2016. Cuenta con 14 centros de I+D, empleando a más de 1.300 empleados.

Acerca de CDP

CDP es una organización internacional sin ánimo de lucro que impulsa a empresas y gobiernos a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, proteger los recursos hídricos y proteger los bosques. Más de 6.300 empresas con un 55% de la capitalización de mercado mundial desvelaron datos ambientales a través de CDP en 2017. CDP, anteriormente Carbon Disclosure Project, es un miembro fundador de la We Mean Business Coalition.

Acerca de Sabanci University Corporate Governance Forum

Sabanci University Corporate Governance Forum (SU CGFT) es la organización socio de CDP en Turquía. El trabajo del Forum se centra en las políticas corporativas y gobierno alrededor de cuestiones que pueden afectar el desarrollo económico y bienestar social. SU CGFT es responsable de las operaciones turcas de CDP, desde 2009.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/590272/Arcelik_A_S_CDP_A_List_2017.jpg http://mma.prnewswire.com/media/590274/Hakan_Bulgurlu.jpg http://mma.prnewswire.com/media/590271/Arcelik_A_S_Logo.jpg http://mma.prnewswire.com/media/590273/CDP_Logo.jpg http://mma.prnewswire.com/media/590275/Sabanci_University_Corporate_Governance_Forum_Logo.jpg

CONTACTO: seher.turkpence@arcelik.com, +90(0)212-314-30-23

PUBLICIDAD