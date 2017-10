330 43

COMUNICADO: VentureClash anuncia los ganadores de su reto de inversión internacional de 5 millones de dólares estadounidenses

La empresa neerlandesa FRISS recibe el premio principal de inversión

ROCKY HILL, Connecticut, 25 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Connecticut Innovations [http://ctinnovations.com/] (CI), la principal fuente de financiación y apoyo continuado para las empresas en crecimiento e innovadoras de Connecticut, ha anunciado hoy los ganadores de VentureClash [http://www.ventureclash.com/], su reto de inversión internacional de 5 millones de dólares estadounidenses destinado a empresas incipientes en los ámbitos de la salud digital, la tecnología financiera, la tecnología para seguros y el Internet de las Cosas.

De las nueve empresas finalistas procedentes de siete países diferentes, VentureClash premió a seis de ellas con inversiones, asesoría, presentación de clientes, subvenciones y servicios para ayudarles a crecer y tener éxito. Como requisito, las empresas ganadoras deben establecer una presencia en Connecticut.

Premios de Inversión:

FRISS [https://www.friss.com/en/]recibió el premio principal de inversión valorado en 1,5 millones de dólares estadounidenses. Con base en los Países Bajos, Friss utiliza software de analítica patentado para ofrecer soluciones vanguardistas en los ámbitos del fraude, el riesgo y el cumplimiento normativo para el sector de los seguros.

Los dos ganadores del segundo premio recibirán una inversión de 1 millón de dólares estadounidenses cada uno:

-- SCADAfence [http://go.ctinnovations.com/Q06C0eW0M43to051j00Z0Y0] - Con base en Israel, SCADAfence es pionera en la protección de redes industriales de misión crítica ante ciberataques, lo que reduce el riesgo de conectar múltiples dispositivos en sectores como la producción, los servicios públicos, el petróleo y el gas. -- Vouchr [http://go.ctinnovations.com/ZW50Y011j0000o0e630tCM6] - Con base en Canadá, Vouchr es una herramienta de pago agnóstico segura que permite a los usuarios agrupar la transferencia de fondos con fotografías, vídeos, redes sociales y juegos.

Tres empresas recibirán un premio de inversión valorado en 500.000 dólares estadounidenses cada una:

-- Buzzmove [http://go.ctinnovations.com/a0300t01oM0e00TCZW550Yj] - Buzzmove es la única plataforma de reservas instantáneas y de comparación de precios del Reino Unido para todos los servicios relacionados con las mudanzas y el nivel adecuado de seguro requerido para cubrir los servicios vinculados a las mudanzas. -- Davra Networks [http://go.ctinnovations.com/HM0030o05YVe6C00t1W000j] - Con base en Irlanda, Davra Networks proporciona una plataforma de Internet de las Cosas completa que permite a sus clientes definir, desarrollar y comercializar aplicaciones del Internet de las Cosas de carácter vertical específico, así como recoger y compartir datos con facilidad. -- EAVE [http://go.ctinnovations.com/A60W00MW305j1Yo00t010eC] - Con base en el Reino Unido, EAVE está desarrollando la próxima generación de tecnología de la comunicación y protección auditiva por medio de la cancelación del ruido y la mejora del habla para eliminar la pérdida auditiva inducida por el ruido.

"El nivel de talento entre los participantes en la competición de este año fue increíble", dijo Matt McCooe, consejero delegado de Connecticut Innovations. "A los jueces les resultó difícil tomar la decisión, pero, finalmente, el premio principal fue a parar a FRISS con motivo de su potencia en este espacio y su capacidad como transformador aquí, en los Estados Unidos".

Los otros finalistas fueron:

Bought By Many [http://go.ctinnovations.com/e50eYC03000WM50o01StY0j] - Bought By Many es un servicio interactivo solo para miembros con sede en el Reino Unido que ofrece oportunidades de seguros dirigidos diseñadas para ayudar a los individuos a encontrar el seguro adecuado y adaptado a sus necesidades de forma eficiente.

PeekMed [http://www.peekmed.com/#/] - Con base en Portugal, Peek Health ofrece un potente software de planificación preoperatoria en tres dimensiones para cirugía ortopédica que tiene como objetivo contribuir a que el cirujano pueda tratar mejor al paciente, al mismo tiempo que reduce el coste y tiempo de operación.

Tellspec [http://go.ctinnovations.com/i06M05W1Y5t00j000eo3C00] - Con sede en Toronto (Canadá), Tellspec es una empresa de datos con la capacidad de escanear alimentos para proporcionar un análisis de alimentos en tiempo real no destructivo destinado al control de calidad, la autenticación, la seguridad y la comprobación del valor nutricional.

El 20 de octubre de 2017, los nueve finalistas, en representación de las empresas incipientes más prometedoras en los ámbitos de la salud digital, la tecnología financiera, la tecnología para seguros y el Internet de las Cosas, presentaron sus ideas en directo ante una audiencia y un panel de jueces en la Escuela de Administración de Yale, situada en New Haven (Connecticut).

El panel estuvo compuesto de inversores y expertos en dichas materias procedentes de 1843 Capital, Elm Street Ventures, Greycroft Partners, The Hartford y Royal Bank of Scotland (RBS). Además de las presentaciones de las empresas, el programa VentureClash también contó con un discurso principal pronunciado por Tim Armstrong, consejero delegado de Oath.

La competición VentureClash comenzó con candidaturas de 285 empresas procedentes de más de 20 países. Tras dos rigurosas rondas de selección se nombró a los nueve finalistas [http://ctinnovations.com/2017/10/ventureclash-announces-finalists-for-2017-global-venture-challenge/], que pasaron a competir en el evento de presentaciones en directo.

Para obtener más información sobre calificaciones, requisitos, directrices y presentación de candidaturas, visite www.ventureclash.com [http://www.ventureclash.com/].

Acerca de VentureClash

VentureClash es el reto de inversión internacional de Connecticut Innovations centrado en empresas incipientes. El reto identifica empresas prometedoras en los ámbitos de la salud digital, la tecnología financiera, la tecnología para seguros y el Internet de las Cosas que recibirán inversiones procedentes de un fondo de premios valorado en 5 millones de dólares estadounidenses, junto con el apoyo de recursos en la zona de Connecticut. Para obtener más información, visite www.ventureclash.com [http://www.ventureclash.com/].

Acerca de Connecticut Innovations Inc.

Connecticut Innovations es la división de capital riesgo estratégico de Connecticut que ofrece financiación y apoyo estratégico a empresas tecnológicas incipientes. Además de inversiones de capital, CI proporciona subvenciones que apoyan la innovación y la colaboración a través de CTNext, así como contactos con su afianzada red de socios y profesionales. Para obtener más información, visite www.ctinnovations.com [http://www.ctinnovations.com/].

