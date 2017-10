330 43

COMUNICADO: Campari Red Diaries - The Legend of Red Hand: Zoe Saldana será la protagonista del corto dirigido por Stefano Sollima

MILAN, October 25, 2017 /PRNewswire/ --

Tras el éxito internacional de la edición de 2017, el icónico aperitivo italiano, anuncia el regreso de Campari Red Diaries 2018 con un cortometraje cargado de intriga, que llevará a los espectadores a través de un viaje en la búsqueda del cóctel perfecto. Evolucionando con la esencia de Campari de que "cada cóctel cuenta una historia", la película de este año es una celebración del talento de los bartenders de todo el mundo y sobre todo, de los Red Hands , maestros de los mejores cócteles.

El cortometraje es la pieza central de la campaña de este año, protagonizado por Zoe Saldana -estrella y protagonista de grandes éxitos del cine como Avatar o Guardianes de la Galaxia- y por el actor italiano Adriano Giannini. Además, está dirigido por Stefano Sollima, conocido por su trabajo en Gomorra.

The Legend of Red Hand' es una historia emocionante que narra el viaje de Mia Parc, personaje interpretado por Zoe Saldana en la búsqueda del cóctel perfecto, que comienza en Milán, lugar de nacimiento de Campari.

El director Stefano Sollima, aporta su experiencia en el género thriller para crear una historia tensa y cautivadora, llevando a los espectadores a través de un viaje alrededor del mundo en la búsqueda de la perfección. Saldana emana glamour y belleza junto al actor italiano Adriano Giannini, quien interpretando el papel de Davide, protagonista masculino e interés amoroso de Mia, simboliza la síntesis del estilo italiano.

Zoe Saldana, protagonista principal de la película, dice: "la campaña Campari Red Diaries tiene un gran legado, por lo que he estado encantada de interpretar el personaje de Mia Parc en The 'Legend of Red Hand' y representar su fuerte determinación de alcanzar la perfección".

Sobre la dirección del cortometraje, Stefano Sollima declara: "dirigir 'The Legend of Red Hand' y trabajar junto a semejantes talentos ha sido una satisfacción. Campari es una marca emblemática en Italia que ha estado presente a lo largo de toda mi vida, por lo que ha sido una opción fácil con la que colaborar."

Además, en su papel como Davide, Adriano Giannini dice: "trabajar con Zoe Saldana y Stefano Sollima en 'The Legend of Red Hand' ha sido un placer, especialmente en un corto para una marca con un patrimonio tan rico en Italia. Interpretar a Davide, personaje que lleva el nombre del fundador de Campari, ha sido una gran responsabilidad y estoy impaciente porque los espectadores la vean en enero".

Bob Kunze-Concewitz, Director General del Gruppo Campari, añade: "este año, la campaña Campari Red Diaries toma un interesante giro; estamos demostrando la ambición de Campari para crear el cóctel perfecto, a la vez que continuamos con la celebración del talento en el arte de bartending en todo el mundo. Además, es un honor contar tanto con Zoe Saldana como con Stefano Sollima y Adriano Giannini como corazón de la película. Estamos impacientes de lanzarla completa en enero y llevar a nuestros fans a través de un fascinante viaje para descubrir lo que hay detrás de 'The Legend of Red Hand'.

El cortometraje se lanzará digitalmente a nivel mundial en 2018 y se estrenará con alfombra roja en el lugar donde todo comenzó, Milán. El corto también estará disponible en el canal oficial de YouTube en 2018, por favor, siga las redes sociales de Campari para más información.

Para obtener un adelanto del making of de 'The Legend of Red Hand' vea el vídeo teaser en YouTube, aquí: https://youtu.be/h_OQQeRc7Tc

#Campari #RedDiaries

SOBRE CAMPARI RED DIARIES

Lanzado en 2017, Campari Red Diaries es la evolución del Calendario Campari. Una campaña holística de 360??grado(s) con un cortometraje como el corazón, Campari Red Diaries devuelve la esencia de Campari en que "cada cóctel cuenta una historia". Campari Red Diaries se lanza digitalmente con el cortometraje disponible en la página oficial de YouTube de Campari.

SOBRE CAMPARI

Campari es un clásico contemporáneo y carismático. Su receta secreta, que ha permanecido inalterable, se originó en Novara en 1860 y es la base de algunos de los más famosos cocktails de todo el mundo. Campari es una bebida espirituosa que se obtiene de la infusión de hierbas amargas, plantas aromáticas y frutas. Con su vibrante color rojo, su intenso aroma y sabor inspirador, Campari siempre ha sido un símbolo de intriga y placer, lo cual lo convierte en una experiencia cautivadora. Estos son los valores que han hecho a la marca Campari famosa en todo el mundo como icono del estilo y excelencia italianos.

SOBRE GRUPPO CAMPARI

Gruppo Campari es una de las compañías más importantes a nivel internacional dentro del sector de las bebidas espirtuosas, con un portfolio de más de 50 marcas premium y súper premium a nivel global, regional y local. A nivel mundial el grupo incluye, como focos clave, Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey y Grand Marnier. El Grupo fue fundado en 1860 y a día de hoy es la sexta compañía más grande a nivel mundial dentro de la industria de bebidas espirituosas premium. Tiene una distribución de alcance global, estando presente en más de 190 países y ocupa posiciones líderes en Europa y América. La estrategia de crecimiento del grupo tiene como objetivo combinar el crecimiento orgánico a través de una construcción de marca fuerte y el crecimiento externo a través de adquisiciones selectivas de marcas y empresas. Con sede en Milán, Italia, cuenta con 18 plantas alrededor del mundo. Además tiene una red de distribución propia en 20 países. El grupo cuenta con 4.000 empleados aproximadamente y cotiza con Davide Campari-Milano S.p.A- empresa matriz-(Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) en la Bolsa de Italia desde 2001. Para más información http://www.camparigroup.com. Por favor disfruta de nuestras marcas de manera responsable.

Disfrute de un consumo responsable.

