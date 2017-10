330 43

COMUNICADO: Ninebot Inc. consigue 100 millones de dólares en una ronda de financiación de serie C

PEKIN, 25 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Ninebot Inc. [http://www.ninebot.com/], una compañía líder en el sector del transporte eléctrico de corta distancia, ha anunciado hoy que ha conseguido el equivalente a 100 millones de dólares de la compañía SDIC Fund Management Company Ltd. y de China Mobile Fund, en una ronda de financiación de serie C. China Renaissance es un asesor financiero exclusivo en esta ronda de financiación. En una oferta para mejorar aún más la implementación de los negocios de Ninebot por todo el mundo, esta ronda de financiación se dedicará a la robótica móvil y a soluciones inteligentes de transporte de corta distancia. Lufeng Gao, fundador y consejero delegado de Ninebot, compartió estas fantásticas noticias con todo el personal mediante una carta interna.

Ninebot ha experimentado un rápido crecimiento desde su fundación en 2012, consiguiendo financiación de inversores y accionistas como Xiaomi, Sequoia Capital, Shunwei Capital, Huashan Capital, Intel, GIC, Haiquan Funds, y muchos más. En marzo de 2015, Ninebot adquirió Segway Inc. [http://www.segway.com/], el líder mundial en transporte eléctrico autoequilibrado. Como resultado, se formó el grupo Segway & Ninebot Group, lo que permitió que la compañía se convirtiera en un líder mundial en soluciones de transporte inteligente de corta distancia. Actualmente, el grupo ostenta el liderazgo en dos artículos principales del mercado: transporte personal y Segway Robotics.

"Creo que la IA y la robótica inteligente ejercerán una profunda influencia en todos los aspectos de la sociedad del futuro. Esto dará paso a una nueva etapa de crecimiento y desarrollo", dijo Lufeng Gao, fundador y consejero delegado de Ninebot. A principios de este año, Ninebot presentó el Segway Loomo en la feria profesional AUVSI XPONENTIAL 2017, como resultado de su devoción por el desarrollo de Segway Robotics. Loomo ya se ha convertido en el arquetipo de la plataforma de servicios robóticos con propósitos generales. Ninebot cumplirá con su misión "Simply Moving!" (simplemente en movimiento) mediante una mayor inversión en I+D en robótica y soluciones inteligentes de transporte de corta distancia, con el objetivo de ofrecer a sus usuarios productos más futuristas y técnicamente mejorados.

Lufeng Gao dijo: "Otorgamos una gran importancia a innovar en I+D, a generar talento y a nuestras operaciones comerciales. Por este motivo, hemos creado un laboratorio independiente para experimentar con nuevos proyectos e ideas, y también hemos patrocinado una campaña de contratación mundial para atraer a más talentos excepcionales".

Acerca deSegway & Ninebot

Ninebot Inc. tiene su sede en Pekín (China). Ninebot Inc. adquirió Segway Inc. para formar una nueva compañía mundial Segway. Su actividad se centra en dos artículos principales del mercado: transporte personal y Segway Robotics. Para obtener más información, visite http://www.segway.com [http://www.segway.com/]

