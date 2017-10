330 43

COMUNICADO: Resultados de los Premios elección de los lectores 2017 de Condé Nast Traveler USA

- Los Premios elección de los lectores 2017 de Condé Nast Traveler USA, los prestigiosos galardones seleccionados por los lectores de la revista, nombran "Mejores hoteles y complejos del mundo" al Hotel Mulia Senayan de Yakarta y a The Mulia, Mulia Resort & Villas de Nusa Dua de Bali

YAKARTA, Indonesia, 25 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Los lectores de la edición estadounidense de Condé Nast Traveler 2017 han votado y colocado al Hotel Mulia Senayan de Yakarta (www.themulia.com/jakarta-hotel/www.themulia.com/bali [http://www.themulia.com/jakarta-hotel/]) en el puesto número uno de "Los mejores hoteles del mundo y principales hoteles de Asia" y, al mismo tiempo, han votado por cuarto año consecutivo a los tres complejos Mulia Bali, The Mulia, Mulia Resort & Mulia Villas (www.themulia.com/jakarta-hotel/www.themulia.com/bali [http://www.themulia.com/jakarta-hotel/]), como "Principales complejos de Asia" en los Premios elección de los lectores (Readers' Choice Awards).

En 2014, los lectores de la edición estadounidense de Condé Nast Traveler nombraron al The MuliaMulia ResortVillas [https://www.themulia.com/mulia-bali/], The MuliaMulia ResortVillas [https://www.themulia.com/mulia-bali/] & The MuliaMulia ResortVillas [https://www.themulia.com/mulia-bali/] de Nusa Dua (Bali) como el "Complejo de playa número uno del mundo" y como los "Principales tres hoteles y complejos del mundo". Tras haber encabezado la lista HOT de los "Mejores nuevos hoteles del mundo" de la edición estadounidense de Condé Nast Traveler en 2013, The Mulia, Mulia Resort & Villas también han sido reconocidos por Condé Nast Traveler en el Reino Unido, Rusia y China, y afianzaron su posición como "Hoteles favoritos del mundo" en la Lista de Oro de Condé Nast Traveler USA de 2016.

En 2015, el Hotel Mulia Senayan de Yakarta se posicionó entre los "15 principales hoteles del Sureste Asiático" en los Premios de los Lectores de Condé Nast Traveler USA de dicho año, antes de recibir el nuevo reconocimiento como "Principal Hotel Número 2 de Asia" y situarse entre "Los 50 mejores hoteles del mundo".

Los Premios elección de los lectores de Condé Nast Traveler son el reconocimiento de excelencia más prestigioso y longevo del sector del turismo y son comúnmente conocidos como "lo mejor de lo mejor en turismo". Bajo la dirección de Pilar Guzmán, su editora jefe, los Premios elección de los lectores han pasado a ser cada vez más selectivos y específicos para amoldarse a las pasiones que inspiran a los viajeros de hoy en día.

Acerca del Hotel Mulia Senayan de Yakarta

Con unas vistas incomparables de la silueta de la ciudad de Yakarta, el muchas veces galardonado Hotel Mulia Senayan de Yakarta (www.themulia.com/jakarta [http://www.themulia.com/jakarta]) ofrece alojamientos de calidad cinco estrellas y un completo abanico de formidables instalaciones y servicios que los viajeros de negocios más exigentes esperan encontrar en la actualidad.

Acerca de The Mulia, Mulia Resort & Villas de Nusa Dua, Bali

El estilo es la nota predominante en los tres establecimientos de ultralujo que conforman The Mulia, Mulia Resort & Villas (www.themulia.com [http://www.themulia.com/]), emplazados en 30 hectáreas de extenso paisaje en la espectacular costa de Nusa Dua. Estos imponentes complejos, que epitomizan la extravagancia y la opulencia combinadas con una hospitalidad genuina, redefinen el concepto de la sofisticación.

communications@themulia.com[mailto:communications@themulia.com]

CONTACTO: CONTACTO: +62-361-3017777

Sitio Web: https://www.themulia.com/

