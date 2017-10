COMUNICADO: Alamos Gold et Mines Richmont annoncent la réception d'une ordonnance provisoire de la Cour pour la tenue d'assemblées e

330 43

Alamos Gold Inc. (" Alamos ") et Mines Richmont inc. (" Richmont ") ont annoncé qu'Alamos et Richmont ont obtenu une ordonnance provisoire de la Cour supérieure du Québec (division commerciale) autorisant diverses questions, incluant la tenue d'une assemblée extraordinaire des actionnaires d'Alamos et de Richmont afin d'examiner le plan d'arrangement proposé (la " Transaction ") selon lequel Alamos acquerra toutes les actions émises et en circulation de Richmont, et pour l'envoi de la circulaire d'information conjointe.

Les assemblées extraordinaires des actionnaires d'Alamos et de Richmont pour examiner la Transaction auront lieu le 16 novembre 2017, aux bureaux de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. situés au 333, Bay Street, 24e étage, Toronto (Ontario) M5H 2T6. L'assemblée extraordinaire de Richmont débutera à 10 h (heure de l'Est), suivie de l'assemblée extraordinaire des actionnaires d'Alamos à 10 h 30 (heure de l'Est). Les actionnaires inscrits à la fermeture des marchés le 17 octobre 2017 auront le droit de voter aux assemblées extraordinaires.

Alamos et Richmont ont préparé une circulaire d'information conjointe en respect avec la Transaction, laquelle sera envoyée par la poste aux actionnaires inscrits au 17 octobre 2017. La circulaire d'information sera également disponible sur SEDAR (http://www.sedar.com), EDGAR (http://www.sec.gov) et sur les sites Internet respectifs d'Alamos et de Richmont au http://www.alamosgold.com et http://www.richmont-mines.com.

Les conseils d'administration d'Alamos et de Richmont recommandent à l'unanimité à leurs actionnaires respectifs de voter en faveur de la Transaction proposée.

À propos d'Alamos Gold inc.

Alamos est un producteur d'or intermédiaire basé au Canada avec une production diversifiée provenant de trois mines en exploitation en Amérique du Nord, dont la Mine Young-Davidson dans le nord de l'Ontario au Canada et les mines Mulatos et El Chanate dans l'Etat de Sonora, au Mexique. De plus, la société possède un important portefeuille de projets au stade de développement au Canada, au Mexique, en Turquie et aux Etats-Unis. Alamos emploie plus de 1 300 personnes et s'engage à respecter les normes de développement durable les plus élevées. Les actions de la société sont inscrites à la TSX et au NYSE sous le symbole " AGI ".

À propos de Mines Richmont inc.

Actuellement, Mines Richmont produit de l'or à partir de la mine Island Gold, en Ontario, où elle progresse également avec le développement de l'extension de la ressource à haute teneur à l'est et en profondeur. Avec plus de 35 ans d'expérience en exploration, développement et exploitation aurifère et une excellente gestion financière, la société a positionné avec succès la mine Island Gold afin d'accroître, de façon rentable, son inventaire de réserves au Canada et d'entamer sa nouvelle phase de croissance. Les actions de la société sont inscrites à la TSX et au NYSE sous le symbole " RIC ".

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des " énoncés prospectifs ". Tous les énoncés autres que les énoncés de faits passés qui se trouvent dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs qui comportent certains risques et incertitudes et sont basés sur des prévisions de résultats opérationnels ou financiers futurs, des estimations de montants ne pouvant être établis à l'heure actuelle et des hypothèses de la direction. Tout énoncé qui exprime ou comporte des discussions en ce qui concerne les prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses ou événements ou rendement futurs (souvent, mais pas toujours, en utilisant des mots ou expressions tels que " s'attendre à " ou " ne pas s'attendre à ", " être prévu ", " prévoir " ou " ne pas prévoir ", " planifier ", " estimer " ou " avoir l'intention ", ou en indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats " peuvent ", " pourraient " ou " devraient " être pris, survenir ou être atteints ou en utilisant le mode futur ou conditionnel à leur égard) n'est pas un énoncé de faits historiques et peut être un " énoncé prospectif ". Les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de ceux que laissent entrevoir les énoncés prospectifs.

Veuillez consulter la section intitulée " Facteurs de risque " de la notice annuelle d'Alamos et les autres " Facteurs de risque " communiqués par Alamos, qui sont disponibles sur SEDAR et EDGAR. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces énoncés prospectifs se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux que ces énoncés prévoient. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La TSX et le NYSE n'ont pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'acceptent aucune responsabilité concernant la pertinence ou l'exactitude de celui-ci. Aucune bourse, aucune commission des valeurs mobilières ni aucun autre organisme de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé l'information figurant aux présentes.

Pour plus d'information, veuillez visiter les sites Internet des sociétés aux http://www.alamosgold.com ou http://www.richmont-mines.com

Scott Parsons, Vice-président, relations avec les investisseurs, Alamos Gold inc., 416 368-9932 poste 5439, sparsons@alamosgold.com; Anne Day, Vice-présidente senior, relations avec les investisseurs, Mines Richmont inc., 416 368-0291 poste 105, aday@richmont-mines.com

