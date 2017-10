330 43

COMUNICADO: Periódicos culturales europeos: Medios de calidad en época de noticias falsas y desinformación

¿ Qué significa la revolución digital para la democracia? ¿ Está cambiando la desvelación europea o reforzando las tendencias existentes? ¿ Cómo funciona la desinformación, cómo se lleva a cabo y cómo se puede hacer frente a esto?

Eurozine, la red de periódicos culturales europeos, junto al periódico estonio Vikerkaar, el Institute of Social Studies de la University of Tartu, y la organización cultural estonia SA Kultuurileht, han celebrado de forma conjunta la 28th European Meeting of Cultural Journals en Tartu, Estonia, del 20 al 22 de octubre de 2017.

Durante tres días, 100 periodistas culturales y profesionales de los medios participaron en el programa de debates públicos y charlas acerca de los efectos de la tecnología en la democracia, su contribución con el fenómeno de tipo 'post-truth' y las noticias falsas.

El destacado analista de Internet Vladan Joler, director de Share Foundation, Serbia, en su discurso del 20 de octubre, ofreció sus visiones acerca del algoritmo de las 'cajas negras' que mediaban en nuestra experiencia de Internet, medios sociales y el mundo, demostrando cómo se pueden usar por medio de actores políticos y estando gobernados por los intereses comerciales. Mostrando las investigaciones forenses del equipo, advirtió de que estos procesos es muy posible que se hagan aún menos transparentes.

"Estas grandes máquinas de algoritmos son los editores del Siglo XXI, ya no lo son los seres humanos", explicó a la audiencia - formada por numerosos editores.

El Ministro de Cultura de Estonia, Indrek Saar, se encargó de inaugurar la conferencia, destacando la importancia de las importantes publicaciones culturales de Estonia.

Durante el fin de semana, los participantes se unieron a los debates de panel en los que aparecieron expertos de toda Europa y de Estados Unidos, además de contar con talleres prácticos sobre medios sociales y publicaciones en medios. El ultimo día de la rueda de prensa terminó con la participación en un formato con estilo Barcamp sobre el conocimiento compartido.

La revolución digital ha supuesto un efecto devastador en las economías del periodismo, y presenta unos retos no esperados para con la propia democracia en sí misma. Pero ofrece además nuevas oportunidades para que los ciudadanos participen de forma más activa en sus sociedades, además de para los medios - incluyendo periódicos como los de la red Eurozine - de cara a la colaboración. ¿ Cómo hacer frente a estas paradojas? ¿ Y cuál es el papel de las publicaciones culturales en este proceso? La conferencia de Eurozine exploró estas cuestiones, y más, frente a un abanico de perspectivas teóricas y prácticas.

El evento estuvo patrocinado conjuntamente por la Unión Europea (Creative Europe), Eesti Kultuurkapital, la National Endowment for Democracy, City of Tartu y la Open Society Initiative for Europe.

Página web de la conferencia: http://www.eurozine.com/tartu2017

Videos de los ponentes y debates de panel: http://www.fb.com/eurozine

