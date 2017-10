330 43

COMUNICADO: Premia Partners crea los primeros ETF de acciones chinas de categoría A de múltiples factores en el mundo (1)

Estos ETF rastrean a la economía general y a la nueva economía en China con la metodología Caixin Rayliant Smart Beta

HONG KONG, 23 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Premia Partners, la primera empresa de inversión basada en Hong Kong con enfoque en los fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) y en las soluciones de beta estratégica, anuncia el lanzamiento de dos ETF de beta estratégica chinos, diseñados para ofrecer a los inversores una exposición diversificada a los mercados de acciones chinas de categoría A. Los ETF rastrean a los índices de beta estratégica de CSI, que utilizan una metodología proporcionada por Caixin Rayliant Smart Beta ("Caixin Rayliant"), una empresa dirigida por el Dr. Jason Hsu, presidente y director de información de Rayliant Global Investors, y cofundador y vicepresidente de Research Affiliates.

Los dos ETF, que se cotizan en la Bolsa de Hong Kong, utilizan un método fundamental y de múltiples factores, y cada uno se compone de aproximadamente 300 acciones cotizadas en las bolsas de Shanghai y Shenzhen. Ambos fondos son ETF de acciones físicas de categoría A que utilizan Stock Connect y que tienen un ratio total de gastos de 0.50%, comparado a la tarifa media de 1% que se observa normalmente en la industria.

-- El ETF Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ("China BEI ETF") rastrea el índice CSI Caixin Bedrock Economy, que tiene como objetivo captar a las empresas principales que impulsan a la economía general china, en base a su dimensión económica, salud financiera, y baja tasa de riesgo. -- El ETF Premia CSI Caixin China New Economy ("China NEI ETF") rastrea el índice CSI Caixin New Economic Engine, que tiene como objetivo captar a las empresas principales en sectores de nueva economía, en base a dimensión de activos no fijos, salud financiera, y características de crecimiento.

Con la introducción de las acciones chinas de categoría A al índice MSCI Emerging Market, los inversores se encuentran cada vez más en busca de estrategias que ofrezcan un acceso eficiente a los mercados de China continental, intentando al mismo tiempo generar rendimientos superiores a los del mercado, comparado a si compraran acciones de grandes empresas o invirtieran principalmente en las empresas públicas o el sector financiero. Los ETF de Premia hacen uso de las investigaciones académicas de Caixin Rayliant Smart Beta, que identifican a varios factores de capital -- incluyendo su utilidad, calidad, baja volatilidad y tamaño -- que tienen el potencial de superar, a largo plazo, al mercado de acciones de categoría A más amplio. El método beta fundamental también implementa una disciplina de "comprar bajo y vender alto" en la inversión por factores, comparado a los métodos tradicionales de capitalización bursátil, que muestran una tendencia a "comprar alto y vender bajo".

"Nos entusiasma unirnos a CSI, a la Señora Hu Shuli y el Dr. Jason Hsu, así como a su equipo en Caixin Rayliant, al ofrecer estos dos ETF", declaró Rebecca Chua, socio directriz de Premia Partners. "Dr. Hsu ha sido el líder mundial de smart beta y de la inversión por factores durante mucho tiempo, y su trabajo con Research Affiliates ha sido ampliamente reconocido y adoptado por inversores en todo el mundo. Es un honor poder apalancar con él y con los conocimientos y la experiencia del equipo Caixin Rayliant para poder lanzar a los primeros ETF de acciones chinas de categoría A al mercado. Estas estrategias se basan en investigaciones académicas solidas sobre el rendimiento de los factores chinos, y son las primeras en captar los matices de los mercados generales y de nueva economía de China continental, en vez de seguir un método de capitalización bursátil restringido."

Hu Shuli, editora jefe de Caixin Media y fundadora de Caixin Insight Group, declaró: "Mientras que la economía China siga creciendo, sus mercados financieros serán cada vez más relevantes para los inversores mundiales. Nos comprometemos a ofrecer el mejor contenido financiero a través de nuestra plataforma internacional, Caixin Global, y de Caixin Rayliant, que potencia a los inversores con capacidades de beta estratégica de clase mundial para participar en el crecimiento de China."

Dr. Jason Hsu, presidente y director de información de Rayliant Global Advisors y vicepresidente de Research Affiliates, comentó: "Nos satisface trabajar con Premia Partners en los ETF NEI y BEI. Premia comparte nuestra pasión por lanzar al mercado estrategias de inversión de vanguardia y de bajo costo, que sean capaces de crear valor a largo plazo para los inversores. Particularmente en Asia, dónde existe una cultura de tarifas altas y venta por desempeño a corto plazo, dichas estrategias son sumamente necesarias y Premia está tomando la delantera en salvar la brecha. Estos dos ETF ofrecen la oportunidad de un diferencial de rentabilidad por medio de exposición a bajo costo a fuentes sistemáticas de rentabilidad."

Contacto para mediosPremia Partners Company Limited

+852-2950-5777 enquiries@premia-partners.com[mailto:enquiries@premia-partners.com]

Acerca de Premia Partners

Premia Partners es una sociedad de inversión fundada en Hong Kong en 2016, por un grupo de entusiastas que querían ofrecer instrumentos de inversión eficaces a los inversores y que veían un enorme potencial para la innovación en el sector asiático de los ETF. El equipo se compone de varios líderes regionales y mundiales del sector que tienen una meta en común -- redefinir el paisaje de los ETF en Asia mediante la aplicación de su conocimiento común y su experiencia en la ejecución, así como la colaboración con los mejores expertos mundiales para elaborar ETF y soluciones de beta estratégica para los inversores. En Asia, y para Asia -- porque este es nuestro hogar. Para más información, visite: www.premia-partners.com [http://www.premia-partners.com/].

Acerca de Caixin Rayliant Smart Beta

Caixin Rayliant Smart Beta es la empresa conjunta formada en 2017 entre Caixin Insight de Caixin Media Group y Rayliant Global Advisors. Esta asociación reúne a los abundantes datos, investigaciones, y capacidades de publicación de la familia de empresas Caixin, y el método de beta estratégica, la inversión por factores y el conocimiento en la elaboración de índices de Rayliant Global Advisors ("RGA"). La empresa conjunta es dirigida por Dr. Jason Hsu como el principal arquitecto de índices y el Dr. Jason Tuan como director general. Dr. Jason Hsu es el fundador y presidente de RGA y cofundador y vicepresidente de Research Affiliates. Dr. Jason Tuan es el director general de RGA. Para más información, visite: www.caixinrayliant.com [http://www.caixinrayliant.com/].

Acerca de Caixin InsightGroup

Caixin Insight Group fue fundado por la Señora Hu Shuli, editora jefe de Caixin Media Group y periodista de fama mundial. Es una empresa hermana de Caixin Media (www.caixin.com [http://www.caixin.com/]), el proveedor líder de noticias de finanzas y negocios.

La empresa se enfoca en ofrecer la mejor base de datos de finanzas y negocios en China de su categoría, estudios macroeconómicos, análisis de big data, índices de beta estratégica y servicios de consultoría estratégica, con el objetivo de ayudar a las instituciones chinas e internacionales a obtener un mejor entendimiento del desarrollo económico estructural, de la internacionalización, del desarrollo de mercados de capital y de otras consideraciones de importancia estratégica en China.

Acerca de Rayliant Global Advisors

(CONTINUA)

PUBLICIDAD