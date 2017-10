330 43

COMUNICADO: Resumen de la 137 Asamblea de la Inter-Parliamentary Union

San Petersburgo ha sido anfitrión de la asamblea más grande en la historia de la Inter-Parliamentary Union. Más de 2.500 participantes, 160 delegaciones (más de la mitad de las cuales estaban encabezadas por ponentes parlamentarios) y 400 periodistas participaron en la 137 Asamblea de la Inter-Parliamentary Union, que se celebró del 14 al 18 de octubre de 2017.

El evento vio resultados impresionantes: los miembros de los parlamentos de todo el mundo firmaron la petición de IPU en apoyo a la formación de las sociedades democráticas. También se discutieron una serie de cuestiones, desde prohibir armas nucleares a seguridad de la información, utilizando la investigación científica para lograr estándares más altos en el cuidado de la salud, fomentando el uso de energías renovables en el sector privado y el fortalecimiento de la dimensión parlamentaria de las Naciones Unidas. El programa de negocios de la Asamblea incluyó el Forum of Women Parliamentarians y el IPU Forum of Young Parliamentarians. Las reuniones se celebraron entre los seis grupos geopolíticos de IPU: el African Group, el Arab Group, el Asia-Pacific Group, el Eurasia Group, el Group of Latin-America and the Caribbean, y el Twelve Plus Group (que incluye los países de Europa occidental y central, Canadá y otros estados).

El evento también vio la elección de Gabriela Cuevas Barron como nuevo Presidente de la Inter-Parliamentary Union. Además, IPU aceptó un número de nuevos miembros: Turkmenistán, Uzbekistán, Vanuatu y las Islas Marshall, elevando el número total de estados miembro de IPU a 177.

Rusia garantizó a todos los participantes extranjeros una suave entrada en el país, independientemente de su presencia en las listas restringidas rusas elaboradas en respuesta a las sanciones occidentales. Se creó una atmósfera en la que los parlamentarios pudieron entablar un diálogo productivo en la asamblea.

La próxima reunión se llevará a cabo en 2018 en Ginebra.

Acerca de la union

Fundada en 1889, la Inter-Parliamentary Union es la más antigua y una de las organizaciones parlamentarias internacionales más autorizadas e influyentes y el socio parlamentario informal de las Naciones Unidas. La union cuenta con 177 estados miembro, y 12 asociaciones interparlamentarias son miembros asociados.

La Roscongress Foundation es un importante organizador de congresos y exposiciones.

La Roscongress Foundation se fundó en 2007 con el objetivo de facilitar el desarrollo del potencial económico de Rusia y el fortalecimiento de la imagen del país mediante la organización de convenciones, exposiciones y eventos públicos. La Fundación desarrolla contenido sustantivo para tales acontecimientos, proporcionando a empresas y organizaciones con asesoramiento, información y orientación especializada y ofreciendo evaluación completa, análisis y cobertura de los programas económicos rusos y mundiales.

Hoy, su programa anual incluye eventos desde Montevideo a Vladivostok, ofreciendo una oportunidad para reunir a líderes de negocios globales, expertos, medios de comunicación y funcionarios del gobierno en un solo lugar, creando condiciones favorables para el diálogo y la promoción de nuevas ideas y proyectos y asistir en la creación de proyectos benéficos y de empresa sociales.

http://www.ipu137russia.org

http://www.ipu.org/conf-e/137agnd.htm

