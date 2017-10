330 43

COMUNICADO: QuantumClean® y ChemTrace® expondrán sus productos en la SEMICON Europa 2017

Validated Ultra-High Purity. Maximum Productivity.(TM)

QUAKERTOWN, Pensilvania, 23 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Las empresas de Quantum Global Technologies, QuantumClean [http://www.quantumclean.com/] y ChemTrace [http://www.chemtrace.com/], expondrán sus productos en la feria SEMICON Europa 2017, que se celebrará en el recinto ferial Neue Messe München de Múnich del 14 al 17 de noviembre (estand B1-1749).

http://mma.prnewswire.com/media/587678/Quantum_Global_Technologies_LLC_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/587678/Quantum_Global_Technologies_LLC_Logo.jpg]

"Nuestros centros de pruebas analíticas, de recubrimiento y limpieza de semiconductores ayudan a nuestros clientes a REDUCIR el coste de propiedad. Las piezas ultralimpias y analíticamente homologadas tienen como resultado una recuperación MAS RAPIDA de la cámara y un MAYOR tiempo medio entre limpiezas. Los métodos de limpieza optimizados y las tecnologías de recubrimiento patentadas PROLONGAN la vida útil de las piezas. Los rápidos plazos de entrega de las piezas REDUCEN los costes de inventario. Somos la única firma que ofrece una limpieza de piezas de la cámara de pureza superelevada y homologada mediante un certificado de análisis de un laboratorio acreditado: ChemTrace", explica Scott H. Nicholas, presidente y consejero delegado.

"ChemTrace ofrece rigurosos estándares de garantía de calidad y cuenta con la certificación independiente ISO 17025. Anualmente, homologamos la limpieza de miles de piezas de semiconductores. Además, ChemTrace realiza análisis de microcontaminación de obleas, materiales para salas blancas, agua ultrapura, productos químicos complejos y de elevada pureza", afirma Surjany Russell, directora de Ventas.

Les invitamos a que visiten los estands de QuantumClean y ChemTrace para obtener más información sobre cómo nuestra oferta de servicios puede mejorar sus actividades al resolver desafíos críticos de fabricación de cámaras de proceso.

Acerca de Quantum Global Technologies(®), LLC

ChemTrace(®) y QuantumClean(®) son divisiones de Quantum Global Technologies, LLC con sede en la zona suburbana de Filadelfia, Pensilvania (EE. UU.).

QuantumClean es el líder internacional en servicios de limpieza y recubrimientos de piezas de cámaras y herramientas de proceso externalizadas de menos de 10nm, en prolongación de la vida útil de las piezas de las herramientas y en soluciones de optimización de las piezas de las herramientas de proceso para los sectores de la fabricación de obleas semiconductoras, de equipos originales y de piezas originales.

QuantumClean, fundada en 2000, opera innovadores centros de limpieza de tecnologías avanzadas (Advanced Technology Cleaning Centers(®)) y se basa en la premisa de ofrecer a sus clientes una mejora de los procesos gracias a piezas consistentemente más limpias (process improvement through consistently cleaner parts(®)) que superan los estándares del sector. Estas soluciones reducen radicalmente el coste total de propiedad de nuestros clientes. Con 1300 empleados en 18 instalaciones ubicadas en 8 países, QuantumClean ofrece una capacidad de limpieza y una comodidad inmejorables a nivel mundial. quantumclean.com [http://www.quantumclean.com/]

Durante más de 20 años, ChemTrace ha ofrecido un servicio comprobación analítica e independiente de la eficacia de la limpieza de piezas de cámaras y herramientas de proceso. ChemTrace, reconocido como el principal laboratorio de pruebas analíticas para el sector de los semiconductores, el fotovoltaico y otros sectores relacionados, cuenta con soluciones para hacer frente a los requisitos y problemas de limpieza críticos de los fabricantes de obleas semiconductoras, de equipos originales y de piezas originales. Con más de 100 empleados en 5 laboratorios ubicados en 3 países, ChemTrace ofrece unos excelentes análisis de microcontaminación. chemtrace.com [http://www.chemtrace.com/]

Contactos de Medios

QuantumClean: Meg Cox, +1-215-892-9300, info@quantumclean.com[mailto:info@quantumclean.com]

ChemTrace: Robin Puri, +1-503-251-0979, info@chemtrace.com[mailto:info@chemtrace.com]

QuantumClean, ChemTrace, Advanced Technology Cleaning Centers, ATCC, Process Improvement through Consistently Cleaner Parts, Single Part Chemical Clean y SPCC son marcas comerciales registradas de Quantum Global Technologies, LLC.

ACS, Atomically Clean Surfaces, Alternative TWAS, Analytical & Engineering Services, C-Coat, Cleancoat, Cleaning, Coating & Testing Center of Excellence, Environmentally Clean Process, ECP, Final Surface Finish, FSF, QGT, M-Coat, PartSmart, PT(3), QualClean, Selective Deposition Removal, SDR, Service Request form, SRF, Solution Based Chemistry, TechBriefs, The Perfect Order, The Perfect Qual, The Perfect Process Transfer, Tight-Coat, V-Clean, VeriClean, Waterless Acid, Y-Coat, Z-Coat, Smart, Lean, Clean and Green, Center of Excellence y "Validated Ultra-High Purity. Maximum Productivity" son marcas comerciales de Quantum Global Technologies, LLC.

