COMUNICADO: Content Guru posicionado con un Challenger por Gartner

BRACKNELL, Inglaterra, October 23, 2017 /PRNewswire/ --

-- Content Guru posicionado con un Challenger en el 2017 Gartner Magic Quadrant for Contact Center as a Service, Western Europe

El proveedor de centro de contacto en la nube y compromiso con el cliente, Content Guru, ha sido nombrado un Challenger por el principal analista de la industria Gartner, en su 2017 Magic Quadrant for Contact Center as a Service, Western Europe.

Content Guru, junto con otros nueve proveedores de Contact Center as a Service (CCaaS) en el mercado de Europa occidental, fue evaluado por Gartner para medir tanto la capacidad de ejecutar de la compañía como su integridad de visión.

Content Guru ofrece capacidades de centro de contacto en la nube omni-canal a través de storm(R) CONTACT. Una solución altamente escalable y personalizable, CONTACT ofrece comunicaciones de misión crítica a cientos de las organizaciones más grandes del mundo, en sectores que van desde servicios a finanzas, y viajar a gobierno central.

Martin Taylor, responsable de marketing global de Content Guru, comentó:

"El Magic Quadrant de este año ha visto a Content Guru moverse de manera correcta en términos de visión, mejorando también en ejecución, que es, en nuestra opinión, un resultado fantástico. Creemos que 2017 ha sido nuestro año más fuerte hasta la fecha y estamos disfrutando alrededor de un 30% de crecimiento de ingresos una vez más. La demanda global de soluciones CCaaS omni-canal continúa aumentando y vemos oportunidades no sólo en Europa occidental y Norteamérica, sino también en el creciente mercado de Asia-Pacífico.

"El área CCaaS es cada vez más convergente con las especialidades adyacentes de CRM y gestión de información a medida que nos acercamos hacia el futuro del eje de compromiso con el cliente. En consecuencia estamos viendo una demanda mucho mayor de clientes de soluciones complejas, completas. Integrando nuestro nuevo producto CSK (Customer Knowledge System) en la cartera de solución storm central, hemos comenzado a abordar esas necesidades más complejas. Esperamos consolidar nuestra posición como líder mundial en soluciones de compromiso con el cliente en 2018."

Gartner, Magic Quadrant for Contact Center as a Service, Western Europe , Steve Blood, Drew Kraus, Simon Harrison, Daniel O'Connell, 18 de octubre de 2017

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar sólo los vendedores con las máximas calificaciones u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular.

CONTACTO: Madeleine Keenan Ejecutivo de Marketing +44(0)134-48-523-50

