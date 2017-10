330 43

COMUNICADO: La dirección técnica de EnterpriseDB serán ponentes en el Congreso PostgreSQL Europa

LONDRES, 23 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- EnterpriseDB [http://www.enterprisedb.com/](® )(EDB(TM)), la empresa de plataformas de bases de datos para empresas digitales, ha anunciado hoy que algunos de sus principales expertos en Postgre serán ponentes en el Congreso PostgreSQL Europa 2017. Algunos ejecutivos de EDB y varios ingenieros darán sesiones de formación, presentaciones y uno de los discursos inaugurales durante el evento que tendrá lugar del 24 al 27 de octubre en el Warsaw Marriott Hotel en Polonia.

EDB es uno de los mayores patrocinadores del proyecto PostgreSQL, incluyendo eventos como el Congreso PostgreSQL Europa (PGConf.EU), que favorecen un mayor conocimiento del PostgreSQL y la formación del usuario final. Estos foros proporcionan al usuario oportunidades para mejorar sus habilidades durante la formación extendida y las sesiones de conferencia. También facilitan hacer contactos, colaborar en casos concretos y compartir las buenas practicas entre los miembros de la comunidad.

Algunos de los ingenieros de EDB que harán presentaciones también son líderes en la comunidad PostgreSQL. Entre ellos están:

-- Dave Page, Vicepresidente y Jefe de Arquitectura, Herramientas e Instalador, es miembro del PostgreSQL Global Development Group Core Team. Es miembro tanto del órgano de administración de PostgreSQL Europa como del comité organizador del Congreso PostgreSQL Europa 2017. Page dará el discurso de clausura el viernes 27 de octubre a las 16:15, titulado So Long, and Thanks for all the Fish ("Adiós, y gracias por todo el pescado"). -- Bruce Momjian, Arquitecto Principal de Base de Datos, es miembro del Equipo Central de PostgreSQL Global Development Group (Grupo Global de Desarrollo). Momjian dará una sesión de formación el martes 24 de octubre de 9.00 a 12.30, titulado Mastering PostgreSQL Administration ("Domina la administración de PostgresSQL"). El jueves 26 de octubre a las 15.40, Momjian hará una presentación titulada Postgres Window Magic ("La magia de las ventanas Postgres"), donde explicará cómo usar la función de ventanas para producir resultados de consulta SQL óptimos. -- Robert Haas, Vicepresidente y Arquitecto Jefe de Bases de Datos, y uno de los principales contribuyentes al proyecto PostgresSQL, conducirá una sesión de formación el martes 24 de octubre de 9.00 a 12.30 titulada The PostgresSQL Query Planner ("El planificador de consultas de PostgresSQL"). El miércoles 25 de octubre a las 15.00, Haas hará una presentación titulada, Everything Wrong with Partitioning in PostgreSQL 10 ("Errores en la partición de PostgreSQL 10"). En esta charla, Haas hablará sobre los problemas detrás de las particiones en PostgreSQL, y así resaltar las oportunidades para mejóralo en las futuras versiones.

Otros expertos y ejecutivos de EDB presentarán en las siguientes fechas:

Jueves 26 de octubre Andres Freund, Arquitecto Principal de Bases de Datos, hará una presentación titulada Improving Postgres' Efficiency ("Como mejorar la eficiencia de Postgres") a las 9.30. En su presentación, Freund explorará como el desarrollo PostgreSQL puede mejorar la capacidad de PostgreSQL para utilizar los "cores" más eficientemente, y las técnicas y cargas de trabajo más afectadas.

Jan Karremans, Ingeniero Principal de Ventas, participará en una presentación conjunta titulada, What Happens When More than 30 Years of Oracle Experience Hit PostgreSQL ("¿Qué sucede cuándo tus más de 30 de experiencia con Oracle se topan con PostgreSQL?") a las 10.30. Karremans hablará sobre los desafíos comunes a la hora de hacer la transición de Oracle DBA a PostgreSQL. Junto a él estará Daniel Westermann, Consultor Principal y Líder de Tecnología de Infraestructura Abierta en DBI-Services, el socio suizo de EDB.

Viernes 27 de octubre Devrim Gündüz, Ingeniero Principal de Sistemas, dará una presentación a las 13.40 titulada, Scale Your PostgreSQL ("Modifique la escala de su PostgreSQL"). En su charla, Gündüz repasará las opciones para modificar la escala vertical y horizontalmente en PostgreSQL, tanto integrado como de terceros.

Marc Linster, PhD., Vicepresidente Principal, Desarrollo de Productos, pronunciará un discurso de apertura el viernes a las 15.50 titulado, Postgres in a World of DevOps ("Postgres en un mundo de DevOps"). Linster explicará cómo PostgreSQL ocupa un lugar central en los centros de datos, y es compatible tanto con las arquitecturas tradicionales como con las más flexibles que incluyen movimientos de DevOps.

Además de haber hecho grandes contribuciones al proyecto de código abierto PostgreSQL, EDB también es un "empaquetador" de PostgreSQL y pone a disposición de los clientes la base de datos como parte del EDB Postgres(TM) Standard Edition. Los clientes que eligen esta opción adoptan el código abierto de PostgreSQL, y también reciben un juego de herramientas integradas y compatibles, desarrolladas por EDB usando la mejor tecnología de su tipo, y una potente consola de administración DBaaS. También reciben acceso completo a los recursos y experiencia considerables de un proveedor reconocido por Gartner y de clase empresarial, incluyendo una gama completa de formación y servicios profesionales.

EDB eligió el PGConf.EU para lanzar una serie de eventos a lo largo de Europa para ampliar la información sobre las innovaciones y flexibilidad del código abierto de PostgreSQL de EDB Postgres. La serie EDB Postgres Rocks Café, y los eventos gratuitos, tendrán lugar en los Hard Rock Cafes de las principales ciudades europeas. La primera será el martes 24 de octubre en el Hard Rock Cafe de Varsovia. Para más detalles y encontrar un evento cercano a ti, pulse aquí [http://bit.ly/2fYq7tn].

Para más información acerca de EDB Postgres, el EDB Postgres Standard Edition, y cómo EDB puede ayudar en la implementación y expansión de Postgres, contacte con: sales@edbpostgres.com[mailto:sales@edbpostgres.com].

Sobre EnterpriseDB Corporation EnterpriseDB® (EDB(TM)), la empresa de plataformas de bases de datos para empresas digitales, ofrece la primera plataforma de datos de código abierto para aplicaciones nuevas, rediseño de plataformas en la nube, modernización de aplicaciones y migración de plataformas heredadas. EnterpriseDB se integra con tecnologías e infraestructuras empresariales para la administración en nube híbrida, integración de datos y almacenes de datos. Nuestros clientes se benefician de la plataforma de administración de datos de mayor rendimiento, fiabilidad, flexibilidad, apertura y rentabilidad. EnterpriseDB tiene su sede en Bedford, Massachusetts. Para más información, visite www.EnterpriseDB.com [http://www.enterprisedb.com/].

EnterpriseDB es una marca comercial registrada de EnterpriseDB Corporation. EDB y EDB Postgres son marcas comerciales de EnterpriseDB Corporation. Otras marcas comerciales pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

