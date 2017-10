330 43

COMUNICADO: DigiValet lanza operaciones en Europa

SINGAPORE, October 23, 2017 /PRNewswire/ --

Nombramiento de Salwan Finj como VP-EMEA

DigiValet, la compañía detrás de la primera solución de habitación de huéspedes basada en tablet del mundo utilizada por los principales hoteles en todo el mundo, anunció hoy el lanzamiento de sus operaciones en Europa con la inauguración de su oficina en Amsterdam, Países Bajos. La compañía también anunció el nombramiento de Salwan Finj, experta en tecnología de hotel, como vicepresidenta de EMEA.

Salwan es una consumada profesional con más de 15 años de experiencia en ventas y desarrollo de negocios, más recientemente con la posición de B2B Division Head con LG Electronics MEA.

Rahul Salgia, fundador y consejero delegado de DigiValet comentó, "Estoy encantado de dar la bienvenida a Salwan al equipo de DigiValet y esperamos su contribución para hacer crecer el negocio de DigiValet en el mercado EMEA. El conocimiento de Salwan de la región EMEA y todo lo que conlleva asegurará que ella avanza desde el primer día."

Comentando su nuevo cargo, Salwan dijo, "Es un gran honor unirme a una compañía tan progresiva que enfatiza en el liderazgo en innovación en hospitalidad. Como un proveedor de soluciones innovadoras, la alineación de DigiValet con los hoteleros y los operadores a nivel mundial es lo que hace que sus productos y servicios destaquen por encima del resto. En el mundo de la hospitalidad, operadores y hoteleros están constantemente buscando para ofrecer experiencias inigualables para sus huéspedes mediante la redefinición de su enfoque. DigiValet ha demostrado ser un cambiador del juego en el espacio del huésped de habitación frente a las tecnologías. Y por eso siguen siendo el socio preferido por muchos hoteleros de renombre en la región EMEA."

Acerca de DigiValet

DigiValet es la primera solución de experiencia de habitación de huéspedes del mundo que permite a los huéspedes del hotel utilizar servicios en la habitación, así como servicios ofrecidos por el hotel. Desde ajuste de la temperatura de la habitación, iluminación, gafas para controlar la TV, seleccionar la película usando Netflix, streaming de contenido desde sus teléfonos inteligentes y pedir alimentos, reservar un spa, reservar una mesa en el restaurante, todo desde la tablet en la habitación o su teléfono inteligente.

DigiValet ofrece a los hoteles tecnología de vanguardia que transforma y personaliza la experiencia en la habitación del huésped y al mismo tiempo genera datos CRM valiosos que permiten a los hoteles personalizar la estancia de un huésped.

Desde su lanzamiento en 2008, DigiValet se ha convertido en la solución en la habitación de confianza por los principales hoteles de lujo en todo el mundo, incluyendo The Armani Hotels, St. Regis, Andaz By Hyatt, ITC Hotels, Corinthia Hotels, Sofitel SO, The Address Hotels, The Oberoi Hotels.

Para más información visite http://www.digivalet.com.

CONTACTO: Rahul Salgia, email - rahul@digivalet.com

