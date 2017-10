330 43

COMUNICADO: Supermicro lanza su nuevo servidor para empresas de 8 conectores para procesadores Intel Xeon Scalable

Un servidor escalable de misión crítica con una memoria de 12TB líder en el sector e integrada en un solo nodo en 7U

SAN JOSE, California, 22 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc., un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como en la computación verde, ha anunciado hoy el lanzamiento de su nuevo servidor para empresas de 8 conectores.

El sistema 7089P-TR4T de Supermicro admite hasta ocho procesadores Intel® Xeon® Scalable con tres canales Intel Ultra Path Interconnect (UPI) por CPU a 10,4 GT/s con los que ofrecer un rendimiento de próxima generación para un servidor de 8 conectores. Nuestros clientes podrán dar rienda suelta a todo el potencial de sus clústeres de HPC o a sus bases de datos en memoria mediante la instalación de una memoria DDR4 de hasta 12TB, 41 dispositivos NVMe (32 de intercambio en caliente), 23 tarjetas PCI-E 3.0 o bien ocho tarjetas de doble GPU. En términos de virtualización, imagine la confianza que sienten los clientes al ejecutar sus máquinas virtuales (VM) en procesadores Intel® Xeon® con hasta un total de 224 núcleos (448 hilos), y las posibilidades de escalado que ofrecen para cubrir sus crecientes requisitos informáticos.

"En Supermicro diseñamos los sistemas de servidores más optimizados para aplicaciones y ofrecemos la más nutrida selección de servidores para empresas del sector", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestros servidores de ocho conectores de próxima generación son un logro excepcional en términos de ingeniería dado su diseño modular que permite a los clientes empresariales escalar sus bases de datos y aplicaciones de base a medida que crecen; desde cuatro procesadores con hasta 6TB de memoria a ocho procesadores con hasta 12TB de memoria y todo ello en un solo bastidor en 7U preparado para ampliarse".

Para ofrecer una resiliencia de nivel empresarial, el sistema incorpora 40 prestaciones RAS avanzadas de serie, con lo que ofrece fiabilidad, disponibilidad y seguridad empresarial. Supermicro ofrece el servidor 7089P-TR4T como un sistema integral junto con una enorme gama de paquetes de asistencia y servicios in-situ en todo el mundo.

El sistema 7089P-TR4T amplía la ya dilatada cartera de multiprocesadores (MP) de Supermicro, y que también incluye el sistema SuperServer 2049U-TR4, un servidor Ultra con cuatro conectores compatible con hasta cuatro procesadores Intel Xeon Scalable, 6TB de memoria, 24 unidades de 2,5" de intercambio en caliente (hasta 4 unidades NVMe), 11 ranuras para tarjetas PCI-E 3.0 y opciones de red flexibles en un formato 2U. La certificación SAP HANA para la cartera de soluciones MP de Supermicro está actualmente en desarrollo y se espera que esté disponible en 2018. Para conocer las últimas novedades sobre la certificación SAP, consulte https://www.supermicro.com/solutions/sap/index.cfm [https://www.supermicro.com/solutions/sap/index.cfm].

Para obtener información detallada sobre el nuevo sistema de 8 conectores de Supermicro, visite https://www.supermicro.com/products/system/7U/7089/SYS-7089P-TR4T.cfm [https://www.supermicro.com/products/system/7U/7089/SYS-7089P-TR4T.cfm].

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel y Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios

CONTACTO: CONTACTO: Michael Kalodrich, Super Micro Computer, Inc.,michaelk@supermicro.com

Sitio Web: http://www.supermicro.com/

