COMUNICADO: El ACC insta a los líderes mundiales a tomar acciones contra el IARC por su deliberada manipulación de datos

WASHINGTON, 20 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Cal Dooley, presidente y consejero delegado [https://www.americanchemistry.com/Dooley/] del Consejo Americano de Química (ACC) [https://www.americanchemistry.com/] ha emitido la siguiente declaración con respecto a la investigación de Reuters [http://www.reuters.com/investigates/special-report/who-iarc-glyphosate/] sobre la polémica Monografía 112 del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC).

"El informe de Reuters [http://www.reuters.com/investigates/special-report/who-iarc-glyphosate/] de hoy compromete las conclusiones del IARC sobre el glifosato, pero también presenta una nueva e inquietante evidencia sobre la falta de objetividad, credibilidad e integridad del IARC. La omisión deliberada de pruebas determinantes demostrada por este informe de prensa debería causar gran preocupación entre todos los individuos e instituciones que creen que la ciencia imparcial debería ser la responsable de brindar la verdad absoluta y actuar como ecualizador en los agitados debates políticos. En este caso, parece que la ciencia ha sido fiel a la verdad, al contrario que el IARC.

La modificación de la monografía sobre el glifosato por parte del IARC con el propósito de eliminar las conclusiones que señalaban que el glifosato no provoca cáncer en animales es una grave violación de la confianza pública. Teniendo en cuenta el previo descubrimiento de que un importante estudio que exoneraba al glifosato fue ocultado al grupo de trabajo de la monografía, existen gran cantidad de pruebas de que la clasificación del glifosato por parte del IARC no es válida. Cualquier decisión normativa que se haya fundamentado en los resultados sobre el glifosato del IARC debería ser reexaminada, puesto que ya no puede ser justificada.

Este incidente también pone en tela de juicio la credibilidad de otras monografías, dado que se desconoce si este es un incidente aislado o si se puede considerar evidencia de una práctica generalizada. La negativa del IARC a discutir las alegaciones, así como la advertencia a los participantes de la monografía de que no deben pronunciarse sobre las deliberaciones y modificaciones vinculadas a la monografía sobre el glifosato, contribuyen a reforzar la sospecha de que el IARC oculta algo.

El ACC y otros han exigido una reforma del IARC basándose en la continua falta de transparencia y los conflictos de interés generalizados dentro del programa de monografías. Son críticas importantes a las políticas y procedimientos del IARC que deben ser abordadas. No obstante, las alegaciones de hoy relativas a la escandalosa manipulación de información y al total menosprecio por la evidencia científica clara secundan la urgente necesidad de una investigación exhaustiva realizada por una tercera parte no afiliada. En última instancia, se debe exigir responsabilidades a la directiva y el personal del IARC.

Insto a todos los países y organizaciones que aportan financiación al IARC a que se unan a mí para exigir que se investigue el programa de monografías y se implementen reformas".

El Consejo Americano de Química (ACC) representa a las principales empresas involucradas en el negocio de la química. Los miembros del ACC aplican la ciencia de la química para crear productos y servicios innovadores que contribuyen a que las vidas de las personas sean mejores, más sanas y más seguras. El ACC está comprometido con un rendimiento medioambiental, de salud y de seguridad optimizado por medio del Responsible Care® (Cuidado Responsable), una promoción del sentido común concebida para abordar los principales asuntos de políticas públicas, y pruebas de productos e investigación sobre la salud y medio ambiente. La industria química es un negocio valorado en 768.000 millones de dólares y un elemento clave de la economía de la nación. Además, se encuentra entre los mayores exportadores del país, puesto que representa el catorce por ciento de todas las exportaciones de bienes de EE. UU. Las empresas químicas se encuentran entre los mayores inversores en I+D. La protección y la seguridad han sido siempre una preocupación primordial para los miembros del ACC, quienes han intensificado sus esfuerzos trabajando estrechamente con las agencias del gobierno para mejorar la seguridad y defender las infraestructuras fundamentales de la nación ante cualquier tipo de amenaza.

CONTACTO: CONTACTO: Sarah Jane Scruggs, +1 (202) 249 6525, correoelectrónico: sarah_scruggs@americanchemistry.com

