COMUNICADO: Expedia.es revela la mejor fecha para reservar las vacaciones de Navidad

MADRID, 20 de octubre 2017 /PRNewswire/ -- Faltan menos de 10 semanas para Navidad. Los más entusiastas han empezado a pensar en las decoraciones de este año, pronto escucharemos por doquier las clásicas de Mariah Carey y muchos españoles comenzarán a reservar sus vacaciones. Al menos eso es lo que dicen los datos: el año pasado, más de un cuarto del total de la demanda de billetes de avión para las vacaciones de Navidad(1 ) se realizó con entre 31 y 60 días de antelación, según Expedia.es.

"Los españoles suelen saber con bastante anticipación si viajarán para las vacaciones, por lo que es una buena idea echarle un vistazo a los precios de los billetes con tiempo. Hay una regla de oro: si aparece una tarifa con una buena oferta, lo mejor es comprar en el momento", explica Andreas Nau, Director General de Expedia.es. "Analizar las tendencias de otros años es clave para conseguir buenas ofertas. Además, en Expedia.es recomendamos reservar el vuelo y el hotel juntos, lo cual permite un ahorro de aproximadamente 120 euros(2) de media, en comparación con la compra de vuelo y hotel por separado".

¿Cuándo reservar para Navidad?"Muchos creen que las mejores ofertas solo están disponibles si se reserva con mucha antelación, sin embargo, este no siempre es el caso. Si nos remitimos a los datos, el año pasado los ahorros más interesantes para los españoles se presentaron entre 21 y 30 días antes de Navidad(1)", comenta Nau.

En 2016, los viajeros que compraron sus vuelos con esa antelación disfrutaron de un descuento de cerca del 10 % sobre el precio medio de los billetes de avión. Por otro lado, quienes deciden reservar a última hora y comprar sus billetes tan solo semana antes corren el riesgo de pagar alrededor de un 10 % más sobre el precio medio de los billetes de avión.

Granada: un destino cada vez más popular en Navidad ¿Qué destinos se están volviendo cada vez más populares entre los viajeros españoles? Granada aparece como el destino con mayor aumento interanual de la demanda durante las vacaciones de Navidad. En la lista de los destinos más solicitados hay otros factores en común: seis de diez se encuentran en España, y con lugares como Granada, Marrakech u Oporto, vemos que los españoles se decantan cada vez más por los destinos en donde poder disfrutar de algo de sol.

Destino Aumento de la demanda(3) ------- ----------------------- Granada 110 % ------- ---- Valencia 85 % -------- --- Sevilla 75 % ------- --- Marrakech 75 % --------- --- Bruselas 65 % -------- --- Bilbao 50 % ------ --- Madrid 50 % ------ --- Barcelona 25 % --------- --- Oporto 15 % ------ --- Florencia 15 % --------- ---

