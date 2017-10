330 43

COMUNICADO: Sequana Medical anuncia su presentación póster 2017 AASLD

ZURICH, October 19, 2017 /PRNewswire/ --

Sequana Medical AG (Sequana Medical), una compañía de dispositivos médicos en fase comercial e innovador en el tratamiento de la enfermedad hepática, anunció hoy que dispondrá de una presentación póster en la próxima reunión anual de la American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) (The Liver Meeting(R)), que se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en Washington, DC.

El doctor Gijs Klarenbeek, MD y responsable médico de Sequana Medical, comentó: "Este póster se presentará el lunes 23 de octubre por medio del profesor Florence Wong, de la University of Toronto del Toronto General Hospital. Se trata de la primera vez que se publican los datos del estudio, y se darán a conocer los objetivos de seguridad y eficacia primarios y secundarios, incluyendo un análisis del impacto en la calidad de vida (QoL)".

Ian Crosbie, consejero delegado de Sequana Medical, añadió: "Estamos muy contentos de los resultados de este primer ensayo realizado en Norteamérica, que se puede compartir con la comunidad científica y demostrar que alfapump(R) proporciona beneficios considerables con esta complicación importante de enfermedad hepática. Por medio de nuestro trabajo de desarrollo en marcha y colaboración cercana con los médicos, seguimos creciendo entorno al cuerpo de evidencia del impacto de alfapump(R) en esta población de pacientes, tal y como demuestran las múltiples publicaciones recientes revisadas por iguales, y por supuesto, los datos del estudio MOSAIC que se presentará durante la celebración de AASLD 2017".

Póster # 1790 Título : 'Improvement in Quality of Life and Reduction in Large Volume Paracentesis Requirement from the MOSAIC study: a Multicenter, Open-Label, Prospective 3-month Study of the Alfapump System in Refractory Ascites'

Sesión póster IV Fecha: Lunes 23 de octubre de 2017 Hora: 12:30pm - 2:00PM Presentador: Profesor Florence Wong, de la División de Gastroenterología del Departamento de Medicina de la University of Toronto

Contacto: Sequana Medical Sabine Landes Responsable de marketing y comunicaciones +41/44-403-55-36 sabine.landes@sequanamedical.com

PUBLICIDAD