COMUNICADO: En 'Behind the Wheel', CNH Industrial y el Royal College of Art organizan un concurso de diseño innovador y sostenible

Eche un vistazo a las brillantes ideas de diseño industrial ganadoras de los jóvenes talentos en el nuevo episodio web de 'Behind the Wheel' de CNH Industrial, que puede verse online en cnhindustrial.com/behindthewheel [http://cnhindustrial.com/behindthewheel]

LONDRES, 18 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Desde un aerodeslizador de rescate a un vehículo construido para ser eficaz tanto en estaciones secas como húmedas, los estudiantes de los programas de diseño de vehículos y servicios del Royal College of Art's (RCA), dieron lo mejor a la hora de responder a la convocatoria del concurso de CNH Industrial.

El último episodio web de 'Behind the Wheel' [http://cnhindustrial.com/behindthewheel] de CNH Industrial, presenta a los espectadores los resultados de un concurso organizado conjuntamente por la empresa y el RCA, la universidad de postgrado de arte y diseño más destacada del mundo. El objetivo del concurso era crear un concepto que tuviera éxito en un entorno de bajo capital, bajos ingresos y baja cualificación, con una fabricación de bajo coste y mantenimiento, y un uso local sostenible.

En este episodio podrá escuchar a los propios estudiantes explicar sus proyectos ganadores y el desafío que se les planteó para desarrollar productos y servicios industriales innovadores, adaptados a las necesidades locales y a la infraestructura existente en países en desarrollo.

CNH Industrial mantiene relaciones duraderas con institutos académicos de diseño, entre los que se incluyen el RCA, Domus Academy y la Escuela de Diseño de Nantes, para promover la colaboración entre los diseñadores de hoy y estimular a los del futuro.

CNH Industrial N.V. es un líder global en el sector de bienes de equipo, con una consolidada experienciaindustrial, una amplia gama de productos y presencia en todo el mundo. Cada una de las marcas del Grupo es un destacado actor internacional en su respectivo sector: Case IH, New Holland Agriculture y Steyr en el de tractores y maquinaria agrícola; Case y New Holland en el de equipos de movimientos de tierra y construcción; IVECO en el de vehículos industriales; IVECO BUS y Heuliez Bus en el de autobuses y autocares; IVECO Astra en el de obras; Magirus en vehículos contraincendios; IVECO Defence Vehicles en vehículos de defensa y protección civil y FPT Industrial en motores y transmisiones. Más información en: www.cnhindustrial.com [http://www.cnhindustrial.com/]

Para más información, contactar con:

