330 43

COMUNICADO: KamaGames anuncia su última asociación con Yoozoo Games

DUBLIN, October 18, 2017 /PRNewswire/ --

Los desarrolladores mundiales y editores de juegos de casino social para plataformas móviles, KamaGames Group, anunciaron hoy su última asociación a tiempo que crecieron en los mercados de Asia y fortalecieron su oferta de producto de marca blanca.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160523/370906LOGO )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/585287/kamagames_yoozoo.jpg )

Como parte de la estrategia de expansión mundial en marcha de KamaGames, el desarrollador y editor ha anunciado una asociación con la destacada compañía de juegos mundial, Yoozoo Games, para llevar un nuevo título de bolsillo social de marca blanca basado en la exitosa Pokerist de nivel mundial al mercado de La India.

Este nuevo juego de póquer dispondrá de todos los modos populares y características de Pokerist, además de estar completamente localizado para el mercado de La India. Se espera que el título del juego se de a conocer en breve, estando disponible para su descarga desde la Appstore y Google Play antes de finales del año 2017.

Daniel Kashti, responsable de marketing y comercial de KamaGames, explicó: "Este ultimo año ha sido testigo del crecimiento de KamaGames a un ritmo exponencial en la cifra de jugadores, en los ingresos por los juegos y en nuestro crecimiento general como grupo. Yoozoo Games está en cabeza del juego en relación a los juegos y los juegos móviles. Trabajar con un desarrollador y distribuidor tan fuerte e influyente nos va a ayudar a crecer nuestro negocio y hacer que se expanda dentro de este mercado emocionante e importante y a continuar con el crecimiento de la escena social del póquer en La India. De forma conjunta con Yoozoo Games, estamos buscando ofrecer una experiencia de juego completamente localizada que se dirija a la perfección al jugador de La India, al tiempo que mejora la enorme base de jugadores activos mundiales de Pokerist".

Anuj Tandon, consejero delegado de La India para Yoozoo Games, comentó: "No hay lugar a dudas de que el género de casino social es el mayor género móvil en términos de ingresos en La India, particularmente el póquer social como mercado en crecimiento. La asociación entre Yoozoo Games y KamaGames es una gran oportunidad para que ambas compañías se nutran y crezcan en la escena de juegos sociales ya de por sí vívida en La India. Estamos trabajando en múltiples oportunidades para que crezcan en el mercado de La India, y con el póquer tenemos un fuerte segmento cubierto".

Si desea conocer más acerca de este lanzamiento, de KamaGames y de su cartera de títulos visite la página web http://www.KamaGames.com

Acerca de KamaGames KamaGames Group es un desarrollador global y editor de juegos sociales de casino para plataformas móviles, sociales, consolas y TVs inteligentes.

Fundada en 2010 y con 220 trabajadores, KamaGames Group cuenta con sede en Dublín, Irlanda, además de oficinas en Londres y Dubai. El grupo además está presente de forma directa o por medio de su red de socios en los mercados mundiales, incluyendo Estados Unidos, Europa, ASIAPAC, Oriente Medio y los países CIS.

Reuniendo creatividad, tecnología propia y pasión por los juegos, KamaGames ha creado una cartera de juegos de casino sociales premium diseñada para proporcionar entretenimiento de la vida real para las masas. El Random Number Generator (RNG) de KamaGames está certificado por iTech Labs y cumple con los estándares más elevados para garantizar un juego justo.

La cartera de KamaGames está localizada en 29 idiomas y llega a más de 90 millones de jugadores mundiales, con más de 1 millón de usuarios activos diarios.

El juego destacado, Pokerist(R), fue nombrado uno de las Best Apps of 2012 según Apple, siendo #1 Top Grossing App en la Apple App Store en 89 países, además de estar dentro del Top 5 Google Play Grossing Apps en 24 países.

Si desea más información acerca de la cartera de títulos de KamaGames haga click aquí: https://www.kamagames.com/coporate_assets

Acerca de Yoozoo Games (SZ.002174) Yoozoo Games, anteriormente denominada Youzu Interactive, tiene su sede central sita en Shangai y cuenta con oficinas en Londres, Berlín, Hong Kong, Singapur, Pune y otras ciudades destacadas. Desde su fundación en el año 2009, Yoozoo ha lanzado diversos productos altamente exitosos, forjando además una red de distribución mundial.

Su gama de productos incluye Junior Three Kingdoms, Thirty-Six Stratagems, Great Emperor, League of Angels, Grave Robbers' Chronicles y otros juegos de mucho éxito. La serie League of Angels recibió los honores de ser el Facebook's Best Web Game en 2014 y 2016. Su ARPG Legacy of Discord de fantasía ha entrado en el top 10 de clasificación de juegos móviles en 115 países, y actualmente es el ARPG de más valor en el extranjero desarrollado en China.

Yoozoo Games y Warner Bros. Interactive Entertainment han llegado a un acuerdo de asociación, junto con HBO Global Licensing, para llevar a China un juego móvil basado en la serie de éxito HBO(R) Game of Thrones.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/585287/kamagames_yoozoo.jpg http://photos.prnewswire.com/prnh/20160523/370906LOGO

CONTACTO: Si desea más información contacte con: Sam Forrest, directorde comunicaciones globales y contenido de KamaGames UK,S.Forrest@KamaGames.com, +44(0)-7960-706171

PUBLICIDAD