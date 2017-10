COMUNICADO: Tropic Science Co., Ltd. y China-ASEAN Information Harbor Co., Ltd. han anunciado su inversión en el proyecto PEACE

330 43

- Tropic Science Co., Ltd. y China-ASEAN Information Harbor Co., Ltd. han anunciado su inversión en el proyecto de cable submarino PEACE

HANGZHOU, China, 18 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Tropic Science Co., Ltd. y China-ASEAN Information Harbor Co., Ltd. han anunciado hoy que invertirán en el proyecto de cable submarino PEACE. Durante el 3er Foro de Redes Submarinas de Asia-Pacífico, Tropic Science, China-ASEAN Information Harbor, el Banco de Construcción de China y Huawei Marine Networks firmaron un Memorando de Entendimiento de cara a la construcción del proyecto de cable submarino PEACE.

El proyecto PEACE, que abarca aproximadamente 6800 km, conectará Asia del Sur (Pakistán) con Africa del Este (Yibuti / Kenia). Con esta innovadora solución, PEACE hará realidad el trazado de cable más corto mediante transporte terrestre por cable que existe desde China hasta Africa y Europa. El Banco de Construcción de China aportará soluciones financieras para el proyecto PEACE.

Desde la perspectiva de los propietarios del proyecto, el mercado de capacidad de Africa resulta más atractivo que en muchas otras regiones, ya que la red de Africa se está desarrollando rápidamente y el número de usuarios de Internet va en aumento. La construcción de una autopista internacional de información - cable submarino es la garantía básica de cara a la interconexión con los países vecinos. PEACE puede resultar un importante instrumento a la hora de facilitar las telecomunicaciones en Africa del Este y la economía social en los años venideros.

El cable PEACE comenzará a implantarse en noviembre de 2017 y estará listo para su puesta en marcha a partir del 3er trimestre de 2019.

