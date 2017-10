330 43

COMUNICADO: SDA Bocconi, INSEAD y Tuck son los ganadores de la Rolex MBA's Conference & Regatta 2017

La 14 edición de 2017 de la Rolex MBA's Conference & Regatta dedicada a las principales escuelas empresariales de todo el mundo llega a su fin el sábado 30 de septiembre de 2017.

20 escuelas empresariales, 50 embarcaciones con 390 estudiantes embarcados procedentes de más de 60 países lucharon contra las aguas de Santa Margherita Ligure, y finalmente INSEAD, Tuck y SDA Bocconi fueron los ganadores de la MBA's Cup de este año.

La competición incluyó tres categorías diferentes: Open Class en el nuevo J70, que la ganó INSEAD; Off-Shore Class, que la ganaron los estudiantes de la American Tuck School of Business; y Cruise Class, que la ganó una embarcación formada por una tripulación mixta de alumnos de INSEAD y de la SDA Bocconi School of Management. Las tres tripulaciones fueron premiadas con la MBA's Cup ex-aequo.

El evento concluyó con la conferencia tradicional, que este año se llamó "A Thing of Beauty Is a Joy Forever: Building credibility and sustainability through culture", moderada por Maurizio Dallocchio, con un nuevo formato dedicado a la excelencia de la herencia cultural italiana. Entre los ponentes estuvieron Rachel Sanderson, de Financial Times, y Andrea Carandini, director general del FAI (Fondo Ambiente Italiano). Alexander Pereira, consejero delegado y director artístico del Teatro alla Scala, participó como discutidor.

El evento internacional de navegación estuvo organizado por medio de la SDA Bocconi School of Management y Yacht Club Italiano, en asociación con Rolex.

