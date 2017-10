330 43

COMUNICADO: Las reuniones de Pulsus Healthtech y la coalición de medios digitales favorece la formación continuada de los médicos

- Las reuniones de Pulsus Healthtech y la coalición de medios digitales favorece la formación continuada de los médicos en Medicina

El Grupo Pulsus presenta el programa de su conferencia de 2018

LONDRES y SINGAPUR, 17 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- El Grupo Pulsus [https://www.pulsus.com/pulsus-profile.html] se compromete a trabajar con las sociedades médicas y las autoridades responsables para mejorar la formación sanitaria internacional por medio de sus conferencias médicas y científicas internacionales. Con un legado de 30 años de excelencia en publicaciones médicas y el respaldo de sociedades médicas mundiales, Pulsus ha programado más de 200 reuniones en más de 20 países para el año 2018.

https://mma.prnewswire.com/media/584775/PULSUS_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/584775/PULSUS_Logo.jpg]

De hecho, en este milenio resulta difícil mantener un debate científico sin la presencia de los medios digitales y las redes sociales, ya que forman una amplia parte de la sociedad mundial actual. Actualmente, las reuniones regionales ya no son regionales, ya que todas se vuelven internacionales a través de los medios digitales. En esta era global, los medios digitales y las redes sociales podrían introducir los últimos avances en investigación médica en el nicho y las comunidades remotas, ya que, por medio de estos canales interactivos con los que interactuar con el público, los mensajes se vuelven virales con rapidez. Las reuniones tradicionales de sociedades no pueden satisfacer la demanda de la era de la información. Dado que la mayor parte de las sociedades médicas [http://www.cmesociety.org/] son regionales, tanto si son pequeñas como grandes, su cultura ortodoxa en cuanto a las reuniones no tiene sentido en la era digital. Las reuniones médicas de Pulsus cubren esta laguna gracias a su plataforma global.

Las conferencias del Grupo Pulsus [http://www.cmesociety.com/] se están promoviendo en las principales plataformas sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y Vimeo para potenciar la visibilidad mundial de los investigadores que participan en las conferencias de Pulsus [http://integratedcare.cmesociety.com/]. Los participantes pueden ver sus reseñas y artículos completos publicados en sus respectivas publicaciones de acceso abierto sometidas a arbitraje científico externo [https://www.pulsus.com/journals.html] con números de identificación de objetos digitales específicos que proporciona CrossRef, dando así un reconocimiento especial a los nuevos investigadores. Las conferencias médicas de Pulsus promocionan los perfiles de los participantes con sus hallazgos por medio de nuestros sitios web de conferencias y publicaciones.

Las reuniones médicas de Pulsus [https://www.omicsonline.org/omics-international-pulsus-group.php] también proporcionan créditos de Formación médica continuada [http://neuromuscular.cmesociety.com/] (CME, por sus siglas en inglés), créditos CPD, créditos CE y créditos CNE, esenciales para mantener la competencia.

Extras especiales de las reuniones médicas de Pulsus:

-- Participante electrónico por 49 USD -- Registro como representante de estudiantes por 99 USD -- Concursos de mejores participantes y Premios a Jóvenes Científicos -- Según nuestro análisis, cada perfil/reseña recibe 10.000 visitas al año, lo que hace únicas a las reuniones Pulsus.

Pulsus es una empresa de servicios de informática sanitaria y cuidados de salud. Con sus más de mil empleados y sede en Singapur, el Grupo Pulsus cuenta con oficinas en Londres (Reino Unido), Ontario (Canadá) e Hyderabad (India).

Pulsus Group

Tel.: +44-203-769-1765, correo electrónico: contact@pulsus.com

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/584775/PULSUS_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/584775/PULSUS_Logo.jpg]

PUBLICIDAD