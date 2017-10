330 43

COMUNICADO: CIP Capital invierte estratégicamente en WilsonHCG

La empresa centrada en sectores y orientada al crecimiento anuncia una asociación con el proveedor y líder mundial de soluciones para la gestión de mano de obra cualificada.

TAMPA, Florida, 17 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- CIP Capital [https://www.cip-capital.com/] ha realizado una inversión en Wilson Human Capital Group, Inc. (WilsonHCG), un líder mundial en soluciones innovadoras para mano de obra cualificada. La asociación con CIP Capital permite a WilsonHCG acelerar el crecimiento y fortalecer su posición en los mercados mundiales, mientras amplifica la inversión de la empresa en soluciones y tecnologías para mano de obra cualificada.

"Estamos muy contentos de anunciar nuestra asociación con CIP Capital, la cual nos proporcionará la capacidad de continuar centrándonos en la innovación mientras fortalecemos aún más la posición de WilsonHCG en el mundo", dijo John Wilson, consejero delegado de WilsonHCG. "CIP Capital comparte un compromiso único con el crecimiento, la asociación y las personas, el cual es muy similar a nuestra visión en WilsonHCG y hace que la decisión de unir fuerzas sea tanto fácil como emocionante. En asociación con CIP Capital damos continuidad al compromiso con nuestra gente, con nuestros clientes y con la excelencia de la mano de obra cualificada".

"WilsonHCG ha desarrollado una oferta muy diferenciada en la subcontratación del proceso de selección de personal y en el mercado de soluciones para mano de obra cualificada subcontratada, lo cual permite a las empresas resolver de manera eficaz la tarea cada vez más difícil y crítica de encontrar y retener empleados", dijo Bobby Kelly, director general de CIP Capital. "John y su equipo han creado una cultura de dedicación inquebrantable al servicio de atención al cliente, mientras ayudan a clientes con una amplia gama de necesidades de adquisición de mano de obra cualificada. Estamos entusiasmados por asociarnos con WilsonHCG con el fin de expandir y fortalecer aún más sus capacidades de gestión de mano de obra cualificada subcontratada a escala global".

WilsonHCG constituye la tercera inversión de CIP Capital en el sector de la gestión de capital humano.

Acerca de WilsonHCGWilson Human Capital Group, Inc. (WilsonHCG) es un líder mundial en soluciones innovadoras para mano de obra cualificada que se basa en el principio de proporcionar verdaderas asociaciones a sus clientes. WilsonHCG fortalece los esfuerzos de las organizaciones para atraer, contratar y retener la mano de obra cualificada que necesitan para triunfar en ese mercado que evoluciona rápidamente. Mediante su modelo integrado y fácilmente configurable de la empresa (Talent Ecosystem(TM)), se transforma la función de contratación de mano de obra cualificada de cada cliente en un empleador de elección que produce resultados estratégicos con impacto en la empresa. Aunque es esencial optimizar las estrategias para la mano de obra cualificada de cada cliente, WilsonHCG reconoce que las relaciones que desarrolla generan resultados de los que son conscientes sus clientes. Better People, Better Business®. Para obtener más información visite: www.wilsonhcg.com [http://www.wilsonhcg.com/].

Contacto de MediosRichard Ward1.715.214.9144Richard.Ward@WilsonHCG.com[mailto:Richard.Ward@wilsonhcg.com]

Acerca de CIP CapitalCIP Capital es una empresa de capital privado, radicada en Nueva York, que se centra en invertir en empresas de mediana envergadura orientadas al crecimiento en los sectores de la información empresarial y de los servicios proporcionados por medio de tecnologías en América del Norte. El interés del fondo es invertir en empresas sólidas y rentables que suministran información esencial, contenidos patentados y servicios subcontratados de valor añadido a su base de clientes. CIP Capital se centra en inversiones en los sectores de los servicios empresariales, servicios de marketing y servicios de conocimiento. Para obtener más información, visite: www.cip-capital.com [http://www.cip-capital.com/].

