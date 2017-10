330 43

COMUNICADO: Polestar presenta su primer coche - el Polestar 1

- Polestar presenta su primer coche - el Polestar 1 - y revela su visión de ser la nueva marca de vehículos eléctricos deportivos

Polestar, la marca deportiva de Volvo Car Group, ha revelado hoy su futuro como nueva marca independiente de vehículos eléctricos deportivos. Polestar ha confirmado sus planes para sus primeros tres modelos, unas instalaciones de producción integradas específicas situadas en China y una ruta de mercado centrada en el cliente que verá un nuevo punto de referencia industrial para los vehículos deportivos.

Polestar además desveló el 600hp Polestar 1, el primer coche de la compañía, que está previsto salga de las líneas de producción a mediados del año 2019. La tecnología de Polestar y su oferta de productos se benefician de la sinergia y economía de escala de las que dispone Volvo Car Group, ayudando a Polestar a acelerar el diseño, desarrollo y procesos de producción en una fracción de tiempo del que lleva a otros nuevos entrantes.

Thomas Ingenlath, consejero delegado de Polestar, afirmó: "Polestar 1 es el primer coche en llevar el símbolo de Polestar en el capó. Un hermoso GT con una tecnología revolucionaria - un gran comienzo de nuestra nueva marca Polestar. Todos los coches futuros de Polestar tendrán una transmisión completamente eléctrica, desplegando nuestra visión de marca de ser la nueva marca independiente de vehículos eléctricos deportivos".

El Polestar 1 formará un halo para el futuro de la marca Polestar. El Polestar 1 es un Grand Tourer Coupé de dos puertas y asientos 2+2 con una transmisión 'Electric Performance Hybrid'. Se trata de un coche eléctrico apoyado por un motor de combustión interna, que dispone de una autonomía de 150 kilómetros solo con conducción puramente eléctrica - la mayor autonomía completamente eléctrica alcanzada por cualquier coche híbrido del mercado. Con un rendimiento de 600 caballos y un par motor de 1.000 Nm, estas cifras sitúan al coche de forma firme dentro del segmento de los coches deportivos.

El Polestar 1 se basa en la Scalable Platform Architecture (SPA) de Volvo, pero cuenta con aproximadamente un 50% nuevo y hecho a medida, creado por medio de los ingenieros de Polestar. Para reforzar sus características de conducción dinámica, el Polestar 1 se beneficia de diferentes nuevas tecnologías, todas ellas destinadas a hacer que sea un auténtico coche para el conductor. El Polestar 1 es el primer coche del mundo en contar con la tecnología completamente nueva de chasis avanzado de nivel mundial Öhlins Continuously Controlled Electronic Suspension (CESi). Una carrocería de fibra de carbono reduce el peso y mejora la rigidez torsional en un 45%, además de bajar el centro de gravedad del coche. De forma adicional, el Polestar 1 utiliza un eje trasero eléctrico doble que permite el vectoring del par motor. Esto ayuda al conductor gracias a su aceleración precisa en cada una de las ruedas, conservando el máximo agarre en la carretera y manteniendo la velocidad del vehículo en las curvas.

El Polestar 1 se construirá en el Polestar Production Centre de última generación situado en Chengdu, China. Actualmente bajo construcción, su finalización está prevista para mediados del año 2018.

Polestar también se alejará del modelo de compra tradicional actual. Los coches se encargarán de forma 100% online, ofreciéndose con una suscripción de tipo de 2 o 3 años. La suscripción sin depósito y con todo incluido añadirá además características como el servicio de recogida y entrega y la posibilidad de poder alquilar vehículos alternativos dentro de la gama Volvo y Polestar, todo ello incorporado dentro de un pago mensual.

La suscripción con tarifa plana implica que disponer de un coche Polestar se convierte en una experiencia sin complicaciones para el cliente. Esto se ve facilitado gracias a la tecnología Phone-As-Key. Permite al propietario compartir una llave virtual con una tercera parte, además de permitir el acceso al hospedaje de otras características bajo demanda. Este servicio de conserjería se asegura de que el cliente solo necesita centrarse en disfrutar de la conducción.

Todos los coches futuros de Polestar dispondrán de una transmisión completamente eléctrica. El Polestar 2 comenzará su producción a finales del año 2019, siendo el primer vehículo con baterías eléctricas (BEV) de Volvo Car Group. Será un BEV de tamaño medio, y se unirá a la competencia del Tesla Model 3, por lo que presentará volúmenes superiores a los del modelo Polestar 1. La fase inicial del despliegue de productos Polestar se completará con la llegada posterior del BEV más grande de estilo SUV, el modelo Polestar 3, que creará una expresión moderna de rendimiento eléctrico y dinámica de conducción.

El pedido y la configuración de los coches Polestar se llevará a cabo de forma online a través de una aplicación Polestar o del portal online. A pesar de ello, Polestar también reconoce que a los clientes les sigue gustando dirigirse físicamente a la marca, por lo que Polestar abrirá una red de Polestar Spaces en todo el mundo. Allí es donde los clientes futuros de Polestar podrán interactuar con los productos y con la marca. Polestar Spaces será una instalación independiente y no estará dentro de los expositores al por menor existentes de Volvo.

Los pedidos para el nuevo Polestar 1 comenzarán a admitirse el 17 de octubre de 2017, y Polestar podrá conocer el interés mostrado por sus clientes prospectivos de forma inmediata.

Notas para los redactores

- Volvo Cars ha creado una sociedad mixta con dos compañías de inversión dentro de su compañía pariente, Zhejiang Geely Holding. Esta sociedad mixta está capitalizada con 5.000 millones de RMB (640 millones de euros) en valores. Polestar sigue siendo una filial de Volvo Car Group, y estará completamente consolidada dentro de Volvo Car Group. - En 20 años se espera que más del 40% de las ventas mundiales se coches sea de vehículos eléctricos.

