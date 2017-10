330 43

COMUNICADO: Ultima oportunidad para que las mejores empresas de Europa participen en los EBA Awards 2017-2018

LONDRES, October 17, 2017 /PRNewswire/ --

Sólo quedan dos semanas para que termine el plazo de participación en los 2017-18 European Business Awards patrocinados por RSM

Se anima a las mejores empresas de EUROPA a participar en los European Business Awards2017-18antes de que llegue la fecha límite a finales de octubre. Es una gran oportunidad de dar a conocer sus éxitos empresariales gracias a unos premios, patrocinados por RSM y reconocidos a nivel mundial.

Las compañías que participen o que estén nominadas tendrán la oportunidad de ganar en una de las 12 categorías del premio. Los ganadores de los EBA Awards no sólo reciben el respaldo y el reconocimiento del premio, sino que, además, acceden a una red de oportunidades que les acercará a nuevos socios empresariales, aumentará su exposición de marca y les hará ser parte de una comunidad empresarial selecta.

Para participar o nominar a una empresa visite http://www.businessawardseurope.com. La competición es independiente y su participación es gratuita y abierta a organizaciones de todos los tamaños y sector industrial. El año pasado, los European Business Awards atrajeron a más de 33.000 compañías de 34 países. La información sobre los ganadores anteriores está disponible en la página web.

Adrian Tripp, consejero delegado de los European Business Awards, destacó: "Es una ocasión inigualable de tener reconocimiento como empresa líder en Europa, de aprender y conocer a compañías similares y de ganar nuevos clientes. Yo recomiendo encarecidamente participar o nominar a una compañía ".

Jean Stephens, consejera delegada de RSM International, sexta mayor red mundial de firmas independientes de auditoría, fiscal y consultoría, así como patrocinador de los premios, explicó: "Como asesores de negocios crecientes y de éxitopodemos atestiguar que estos premios suponen muchos beneficios y ventajas para las empresas reconocidas. En una época tan impredecible, creemos que es más importante que nunca reconocer y recompensar los logros, la ética y la innovación".

Este año, la competición se desarrolla a lo largo de tres fases. Tras la participación, en noviembre y diciembre se publicará una lista "Ones to Watch". Posteriormente, y ,tras una nueva selección, , se anunciarán a 12 National Winners en cada uno de los países participantes. Finalmente, en mayo de 2018, se anunciarán los 12 European Winners durante la Gala de Celebración.

Categorías de premios para 2017-2018:

1) The RSM Entrepreneur of the Year Award 2) The ELITE Award for Growth Strategy of the Year 3) The Award for Innovation 4) The Award for International Expansion 5) The Social Responsibility and Environmental Awareness Award 6) The New Business of The Year Award 7) The Workplace and People Development Award 8) The Customer and Market Engagement Award 9) The Digital Technology Award 10) The Business of the Year Award with Turnover EUR 0 - 25M 11) The Business of the Year Award with Turnover EUR26M - 150M 12) The Business of the Year Award with Turnover EUR150 +

Para participar en los European Business Awards de este año o saber más sobre la competición visite la página web http://www.businessawardseurope.com o llame al +44(0) 207-234-3535.

Acerca de los European Business Awards: El objetivo principal de los European Business Awards es apoyar al desarrollo de una comunidad empresarial más fuerte y de éxito a través de Europa.

El programa de los European Business Awards sirve como comunidad empresarial de Europa de tres formas:

- Celebrar y apoyar el éxito individual y de la organización - Proporcionar y promover ejemplos a seguir para la comunidad empresarial - Se dirige a la comunidad empresarial de Europa para crear un debate acerca de los temas principales

Los European Business Awards ya están en su 11 año. Este año ha atraído a más de 33.000 negocios a la competición de 34 países. Entre sus patrocinadores y socios se incluyen RSM, ELITE y PR Newswire. http://www.businessawardseurope.com .

Twitter: @rsmEBA Facebook: http://www.facebook.com/businessawardseurope LinkedIn: la página de la compañía "The European Business Awards"

Acerca de RSM: RSM es la 6(a) organización mundial de firmas de auditoría, fiscal y consultoría, con presencia en más de 120 países. Cuenta con 800 oficinas y con más de 41.400 profesionales. La facturación combinada total es de 4,90 mil millones de dólares.

RSM es el patrocinador principal de los premios The European Business Awards, que promueven la excelencia comercial y reconocen la innovación empresarial.

RSM es miembro de Forum of Firms que impulsa el establecimiento de altos estándares de calidad en las prácticas financieras y de auditoría a nivel mundial.

RSM es la marca utilizada por una red de firmas independientes. RSM International Limited no ofrece directamente servicios profesionales. Las firmas de RSM comparten la visión común de proporcionar servicios profesionales de alta calidad en sus mercados local e internacional. www.rsm.global [http://www.rsm.global ]

Acerca de ELITE: ELITE es un programa de servicio completo diseñado para compartir las prácticas recomendadas y aumentar las oportunidades de crecimiento para compañías de rápido crecimiento, con un enfoque en el conocimiento de los mercados de capital. ELITE es un programa innovador basado en formación exclusiva y un modelo de tutoría, apoyado por el acceso a la comunidad empresarial y financiera. Su objetivo es preparar a las compañías para su próxima fase de crecimiento e inversión.

Para más información sobre el programa, las compañías y la lista completa de socios, visite: http://www.elite-growth.com .

Acerca de PR Newswire: PR Newswire es el proveedor global líder de herramientas de RR PP y comunicaciones corporativas que permite a los clientes distribuir noticias y contenido enriquecido. Distribuimos contenido de nuestros clientes en canales tradicionales, digitales y de medios sociales en tiempo real con reporte y supervisión totalmente accionable.

Combinando la mayor red mundial de distribución y optimización de contenido multicanal y multicultural con herramientas y plataformas de flujo de trabajo completas, PR Newswire permite a las empresas del mundo implicarse en las oportunidades allí donde las haya. PR Newswire atiende a decenas de miles de clientes de oficinas en Europa, Oriente Medio, Africa, América y la región de Asia-Pacífico.

Si desea más información acerca de PR Newswire visite la página web http://www.prnewswire.co.uk.

