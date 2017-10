330 43

COMUNICADO: Norgine presenta datos del nuevo PLENVU® en el Congreso Mundial de Gastroenterología ACG 2017

-- Dos carteles ganan el Premio de Cartel Presidencial 2017.

Norgine B.V. anunció hoy que presenta seis carteles en el Congreso Mundial de Gastroenterología en el American College of Gastroenterology (ACG) en Orlando, Florida, EE.UU., del 13 al 16 de octubre de 2017. Los datos clave resaltarán la eficacia de PLENVU (R) (NER1006), una nueva preparación de 1 litro del intestino basada en polietilenglicol (PEG) actualmente bajo revisión reguladora en Estados Unidos y la Unión Europea.

Dos carteles ganaron el Premio de Cartel Presidencial 2017:

- P1040. High Quality Colon Cleansing Improves Polyp and Adenoma Detection Rates: Post hoc Analysis of 1,749 Patients in 3 Randomized Phase 3 Clinical Trials. Hassan C, Manning J, Amlani B, Epstein M. P1040. Lunes 16 de octubre de 2017, 10:30 am-16:00 pm ET. - P2036. Achieving Successful Bowel Preparation (BBPS Score 2-3 per Segment) With Evening/Morning or Morning-Only Split-Dosing Regimens of NER1006 versus 2L Polyethylene Glycol With Ascorbate: Post hoc Analysis of a Phase 3 Trial. Amlani B, Bisschops R. P2036. Martes 17 de octubre de 2017, 10:30 am-16:30 pm ET.

Los otros carteles presentados en el Congreso son:

- High Quality Colon Cleansing With Novel 1L PEG-Based Bowel Preparation NER1006 versus Current Alternatives: Post hoc Analysis of 1,521 Patients in 3 Randomized Phase 3 Trials. Hassan C, Manning J, Amlani B, Epstein M. P1041. Lunes 16 de octubre de 2017, 10:30 am-16:00 pm ET. - Bowel Preparation Quality of NER1006 versus Oral Trisulfate Solution as Assessed by Colonoscopists at Site: A Post hoc Analysis From a Randomized Controlled Trial. Epstein M, Ng Kwet Shing R, Amlani B. P1789. Martes 17 de octubre de 2017, 10:30 am-16:30 pm ET. - Novel 1L Polyethylene Glycol (PEG)-Based Bowel Preparation NER1006 Achieves Higher Quality Bowel Cleansing With Low Mandated Total Fluid Volume Intake: A Post hoc Analysis versus Standard 2L PEG + Ascorbate. P1790. Epstein M, Clayton L, Ng Kwet Shing R. Martes 17 de octubre de 2017, 10:30 am-16:30 pm ET. - Achieving Successful Bowel Preparation (BBPS Score 2-3 per Segment) With Evening/Morning Split-Dosing Regimens of NER1006 versus Trisulfate: Post hoc Analysis of a Phase 3 Trial. Epstein M, Amlani B, Bekal P. P2033. Martes 17 de octubre de 2017, 10:30 am-16:30 pm ET.

PLENVU(R) es una nueva preparación, de bajo volumen (1 litro) basada en PEG para la limpieza del colon en la preparación de la colonoscopia. La preparación intestinal eficaz es un factor importante para una colonoscopia exitosa y para detectar adenomas y pólipos. La visualización del colon ascendente es importante porque los adenomas y pólipos en esta zona suelen ser más difíciles de ver que en otras áreas del colon.

