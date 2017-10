330 43

COMUNICADO: Desarrollo internacional: Areas gana su décima concesión en un aeropuerto internacional de EEUU en el Minneapolis-Saint

PARIS, October 16, 2017 /PRNewswire/ --

Areas, la marca global de concesiones de Elior Group, ha obtenido un contrato de restauración a 10 años para gestionar 15 establecimientos en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul. Junto a AERO Service Group e Innovative Retail Group, Areas ha diseñado una innovadora oferta basada en una equilibrada combinación de marcas internacionales de renombre y emblemáticas cadenas regionales que promueven la cocina local.

Pedro Fontana, CEO de Areas a nivel mundial, declara: "Estamos muy orgullosos de nuestra consolidación en el mercado aeroportuario estadounidense. Después de Chicago, Los Angeles, Atlanta, Miami, Newark, Washington, Indianápolis, Orlando y Detroit, este contrato subraya nuestra capacidad para atraer a los principales aeropuertos internacionales gracias a nuestro portfolio de marcas franquiciadas, así como a nuestra experiencia atrayendo a las marcas locales que están de moda. Con nuestro profundo conocimiento de las tendencias en restauración en el viaje, nuestro objetivo es proporcionar a los viajeros internacionales un servicio excelente y conceptos innovadores de restauración".

La oferta de Areas incluye una variedad de marcas complementarias que van desde el formato cafetería a los establecimientos take-away y los restaurantes más exclusivos, todos estratégicamente ubicados en las diferentes terminales para adaptarse al flujo natural y a las necesidades de los viajeros que pasan por el aeropuerto.

En la terminal A, Areas propondrá una amplia selección de propuestas de restauración que incluyen: Leann Chin, un restaurante asiático; People's Organic, una marca local especializada en comida orgánica; The Cook & the Ox, un restaurante de carne y marisco dirigido por el chef Jack Riebel, así como Bruegger's Bagels, un Chick-Fil-A, un Panda Express y The Blue Door Pub, famoso por su clásica hamburguesa Minnesota.

En la terminal B, los pasajeros podrán descubrir el City Point Bar, un bar-restaurante especialmente diseñado por Areas.

Finalmente, en la Terminal F, Areas instalará un food court que ofrecerá a los viajeros una selección de conceptos como Chick-Fil-A, Wendy's, Panda Express, People's Organic, Auntie Anne's & Cinnabon, Buffalo Wild Wings, el restaurante mexicano Zona Cocina, y el icónico restaurante de Minneapolis Hi-Lo Diner.

Los primeros establecimientos abrirán en 2018 y la oferta completa se prevé esté en funcionamiento antes de 2019.

