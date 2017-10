330 43

COMUNICADO: Jason Huggins, de Uniface, será uno de los presentadores de QUBE

El Sr. Huggins ofrecerá una presentación sobre la agilidad y la innovación en el desarrollo de aplicaciones y para móvil

AMSTERDAM y DETROIT, 16 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Uniface, un proveedor líder en software de desarrollo e integración para aplicaciones de código bajo dirigido por modelos para empresas, integradores y productores independientes de software, tiene el honor de anunciar que su director de Implementación Global, Jason Huggins, presentará la ponencia ""Agility and Innovation in Application and Mobile Development" (la agilidad y la innovación en el desarrollo de aplicaciones y movilidad) en QUBE VIRTUALITY el 19 de octubre at las 12:30 horas (GMT).

"Una función de TI innovadora es esencial para la agilidad de negocio", explicó el Sr. Huggins. "El entorno móvil es una de las formas más importantes de innovar y puede tener un impacto significativo en la gestión de negocios de hoy en día. Estoy deseando compartir lo que he aprendido con la audiencia de QUBE para que puedan explorar cómo el móvil como medio puede conducir al éxito de su negocio".

QUBE es un servicio virtual colaborativo facilitado que organiza "sesiones de inspiración" el tercer jueves de cada mes, con el objetivo de compartir nuevas ideas, debatirlas y aplicarlas en un margen de 90 minutos.

El Sr. Huggins compartirá sus ideas acerca de la agilidad de negocio y la innovación en TI el jueves 19 de octubre. Para inscribirse en esta sesión, haga clic aquí [http://qube.cc/inspiration/].

Sobre UnifaceUniface es un proveedor líder en software de desarrollo e integración para aplicaciones de código bajo dirigido por modelos para empresas, integradores y productores independientes de software.

Con sede en los Países Bajos y con oficinas en Detroit (EE. UU.), Uniface trabaja con clientes de todo el mundo tanto directamente como a través de una red cuidadosamente seleccionada de socios altamente cualificados. Nuestra tecnología ayuda a las empresas a adaptarse de forma rápida y eficaz a los comportamientos y las preferencias cambiantes de los usuarios, a sacar partido a las nuevas tecnologías, a adoptar desarrollos y metodologías de integración más efectivos, y a aprovechar al máximo el talento de sus trabajadores.

Para obtener más información sobre Uniface, visite Uniface.com [http://www.uniface.com/] o siga a la empresa en LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/18811?trk=tyah&trkInfo=tarId:1417166177662,tas:uniface,idx:2-1-4], Twitter [https://twitter.com/uniface], Facebook [https://www.facebook.com/Uniface/] y G+ [https://plus.google.com/+Uniface/posts].

