COMUNICADO: Demanda colectiva contra distribuidores de divisas por manipulación de precios y violación de la Ley Antimonopolios (2)

Aun cuando no haya efectuado transacciones con ningún Instrumento de Divisas con ninguno de los Demandados en Conciliación, podría pertenecer a alguna Demanda Colectiva si, entre el 1 de enero de 2003 y el 15 de diciembre de 2015, participó en un Instrumento de Divisas con el Demandado en No Conciliación o si participó en un Instrumento de Divisas Negociable; tales transacciones cubren los requisitos para presentar una reclamación en el marco de los Acuerdos, siempre que usted tenga su domicilio en los Estados Unidos o, si vive fuera de los Estados Unidos, su transacción haya tenido lugar en los Estados Unidos. A menos que elija excluirse de los Acuerdos, liberará a los Demandados en Conciliación y otras Partes Exoneradas de las reclamaciones relacionadas con sus negociaciones con los Demandados en Conciliación y el Demandado en No Conciliación. No liberará al Demandado en No Conciliación de las reclamaciones.

¿Cuándo es la Audiencia de Justicia?

El Tribunal llevará a cabo una audiencia en el Tribunal Estadounidense de Distrito para el Distrito del Sur de Nueva York, Tribunal Thurgood Marshall en los Estados Unidos en 40 Foley Square, Nueva York, Nueva York 10007, el 23 de mayo de 2018 a las 4:00pm hora del este a fin de ponderar la aprobación de los Acuerdos propuestos, el Plan de Distribución y la solicitud del Abogado de la Demanda Colectiva para cubrir sus honorarios y gastos. Usted o su abogado pueden solicitar presentarse y hablar durante la audiencia cubriendo sus propios gastos, pero no tienen que hacerlo.

Si desea más información llame sin costo al 1-888-582-2289 (si se encuentra fuera de los Estados Unidos o Canadá marque 1-330-333-7253) o visite www.FXAntitrustSettlement.com [http://www.fxantitrustsettlement.com/] .

Por favor no llame al Tribunal ni a la Secretaría del Tribunal para solicitar información sobre los acuerdos de pago.

CONTACTO: CONTACTO: Christopher M. Burke, Scott+Scott, Attorneys at Law,LLP, 619-233-4565; Michael D. Hausfeld, Hausfeld LLP, 202-540-7200; ReenaA. Gambhir, Hausfeld LLP, 202-540-7200

Sitio Web: http://www.FXAntitrustSettlement.com/

