COMUNICADO: La solución EcoSaaS para recursos humanos marca una nueva era para los servicios de gestión de capital humano

La transformación global de CDP Group en plena acción

SHANGHAI, 14 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- La transformación digital se está volviendo más globalizada y con ella surgen oportunidades bien valoradas por parte de aquellos que se encuentran en la cima; el 81% de los consejeros delegados situaron a las analíticas avanzadas como la principal tecnología para transformar su empresa según la encuesta Highlights of the 2016 CEO Survey: Business Leaders Are Committed to Digital Industry Transformation (Lo más destacado de la encuesta a consejeros delegados de 2016: los líderes empresariales están comprometidos con la transformación de la industria digital). El simposio de 2017 de Gartner indicó que "se espera un mayor enfoque hacia los negocios impulsados por tecnología para 2020". En sintonía con los demás sectores internacionales, CDP, el líder en innovación de negocios en el sector GRH, ha lanzado la plataforma digital para el sector de recursos humanos EcoSaas (ecosistema + software como servicio). Sin embargo, EcoSaaS es más que una plataforma digital, es la experiencia de usuario definitiva: una plataforma digital y de servicios GRH todo en uno.

Con la llegada de la globalización, las compañías con mayor éxito se dan cuenta de que todo se basa en la conectividad. Asimismo, comprenden la necesidad de disponer de una plataforma interconectada, ya que un 79% de las empresas con mejor rendimiento participan en ecosistemas empresariales según The 2017 CIO Agenda: Seize the Digital Ecosystem Opportunity (Agenda CIO 2017: aproveche la oportunidad del ecosistema digital). Esta tendencia internacional ha situado a las mejores plataformas digitales en la cumbre, por ejemplo: AirBnB, Uber o Netflix, por nombrar unas pocas.

Con más de 10 años de experiencia en la innovación en el sector de los RR. HH., CDP Group ha lanzado su modelo revolucionario EcoSaaS: un ecosistema de RR. HH. en una plataforma digital. En la actualidad, CDP se encamina hacia el futuro con fuerza y celeridad para ayudar a las empresas chinas a alcanzar sus aspiraciones y ambiciones internacionales. Sin embargo, a pesar del valor de este concepto, la tecnología no supone un substituto de las personas en una empresa. EcoSaaS es un concepto de servicio que surge de la combinación de las necesidades de gestión de capital humano para formar una plataforma digital. Las compañías chinas han percibido un incremento en la energía y la eficiencia, y CDP espera sacar partido de tal crecimiento.

Debido a la naturaleza innovadora del EcoSaaS, esta solución ya ha atraído la atención de los medios empresariales internacionales, entre los que se incluye la revista Forbes. Con motivo del centenario de la Conferencia Internacional de Consejeros Delegados de Forbes, con el lema "Los próximos 100 años", la plataforma digital y en el extranjero de Forbes han publicado una entrevista con el consejero delegado de CDP, Wayne Wang, destacando la dirección innovadora de EcoSaaS. En ella se exploran sus experiencias en el sector de los recursos humanos en China, su perspectiva sobre las tendencias tecnológicas globales del sector de los recursos humanos, el crecimiento del mercado y la innovación futura.

EcoSaaS lleva la interconectividad al mundo de los RR. HH. y, de acuerdo con las tendencias internacionales, el número de socios en las plataformas de ecosistema va a continuar creciendo:

La plataforma EcoSaaS confía en tecnologías avanzadas en la nube para aunar a todos los sistemas que necesitan contar con la gestión de capital humano en una única plataforma de operaciones digitales más completa y coherente respecto a las diversas demandas de negocio. EcoSaaS integra diferentes sectores, servicios, conocimientos y mejores prácticas para abarcar el espectro completo de servicios de RR. HH. Esto cumple con los requisitos de negocio en diferentes niveles, desde pymes hasta multinacionales, y genera una conexión cercana entre empresas. Gracias a la creación de una plataforma de comunidad compartida, en la que se incluye la plantilla y los clientes, los proveedores, los socios y otros canales previos y posteriores de la aplicación, las empresas pueden considerar a EcoSaaS como su solución centralizada.

CDP está liderando con firmeza el camino en su recorrido internacional, respaldado por la investigación que indica que los ecosistemas con medios digitales para los servicios son el futuro. Gartner, la empresa líder de consultoría e investigación informáticas, mostró en su informe de gestión de recursos humanos de 2017 que confiar en la tecnología y en la integración de recursos es la próxima tendencia del sector de la GRH. En la publicación de Market Guide for Multi-country Payroll Solutions (Guía del mercado para soluciones de cálculo de nómina multinacional), CDP fue el único proveedor de servicios de recursos humanos chino mencionado, además de aparecer en la Market Guide for HCM suite (Guía del mercado para el paquete GRH) y la Global List of Pay Suppliers (Lista global de proveedores de pago). Esto supone todo un hito, no solo para el sector de los servicios de recursos humanos de China, sino también para el plan estratégico internacional de CDP Group.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/582958/Number_of_Ecosystem_Partners.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/582958/Number_of_Ecosystem_Partners.jpg]

