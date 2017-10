COMUNICADO: CZUR: llega la revolución del escáner para libros tras tres décadas en desarrollo

330 43

HONG KONG, 14 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- CZUR TECH CO., LTD., un proveedor líder de soluciones para el sector del escaneo de libros internacional, está participando en el Global Source Consumer Electronic Show, la mayor feria comercial de electrónica del mundo. El escáner para libros inteligente (Smart Book Scanner) de CZUR, expuesto en el pabellón/expositor 11T07 del Asia-World Expo (Hong Kong), supone una revolución para el sector del escaneo de libros y ofrece una solución de escaneo no destructiva.

Escanear libros enteros: la revolución de CZUR brinda un gran cambio al sector

Escanear libros ha sido tradicionalmente una labor tediosa que conlleva una gran inversión de tiempo. Durante los últimos treinta años, el sector del escaneo no ha experimentado grandes avances y escanear libros ha sido un proceso extremadamente costoso, laborioso y lento basado en un sistema anticuado.

El equipo CZUR pensó que era el momento de reformar el método tradicional, por lo que la empresa llevó a cabo investigaciones y experimentos que culminaron en un método innovador y revolucionario con el que ahora usted podrá digitalizar muchos más libros y documentos valiosos. CZUR exploró la posibilidad de integrar software, hardware, servicios en la nube y algoritmos avanzados para ofrecer unas experiencias optimizadas y, al mismo tiempo, predijo futuras tendencias en el desarrollo de las oficinas, con lo que consiguió resolver eficazmente un reto que había frustrado a los oficinistas durante más de treinta años: escanear libros enteros.

El escáner para libros inteligente de CZURhace que escanear libros sea tan sencillo como pasar páginas

Por primera vez en el sector, CZUR desarrolló la tecnología Flattening Curve (curva aplanada) y la combinó con software de procesamiento de imágenes inteligente. Al incorporar estas prestaciones en un hardware potente, el escáner para libros inteligente de CZUR hace que escanear libros sea tan sencillo como pasar páginas. Solo hay que colocar el libro debajo de la cámara del escáner y pulsar el botón de escaneo: su libro se mantendrá intacto desde el principio hasta el final.

-- CZUR es un escáner vertical que ofrece una solución ideal no destructiva de escaneo junto con la capacidad de escanear una única página o dos en 1,5 segundos. -- CZUR también ha implementado tecnología OCR en el programa del escáner CZUR, por lo que el dispositivo es capaz de reconocer 187 idiomas con gran precisión y transformar el documento escaneado en archivos Word/PDF/TIFF editables fácilmente. -- Una vez conectado a Internet, el escáner inteligente ET16 de CZUR cargará los archivos escaneados a la nube CZUR de forma automática.

CZUR, una empresa de alta tecnología que fue fundada en julio de 2013, está especializada en soluciones de hardware inteligentes para empresas y particulares. Nuestro objetivo es crear dispositivos para oficinas inteligentes que incluyan las tecnologías más punteras acompañadas de un toque humano a fin de mejorar fundamentalmente la eficiencia laboral en entornos de oficina. Para obtener más información, visite http://www.czur.com [http://www.czur.com/] (nuestro sitio web recientemente renovado).

Consultas de prensa y medios

Catherine Wang

Directora de Marketing

CZUR TECH CO., LTD

+86-755-23974826

Correo electrónico: Catherine@czur.com[mailto:Catherine@czur.com]

