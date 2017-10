330 43

COMUNICADO: Informe de tendencias de crimen de alta tecnología de Grupo-IB

-- Bancos, bolsas de criptomoneda e infraestructuras críticas tienen previsto los objetivos más probables para hackear en un futuro próximo, según el informe de tendencias de crimen de alta tecnología de Grupo-IB

1. En el próximo año, el punto principal de las pérdidas para los bancos de los ciber-ataques no será el robo de dinero, sino la destrucción de su infraestructura TI durante las etapas finales de un ataque de hacking dirigido. Los bancos solían ser atacados por delincuentes cibernéticos. Hoy en día, los hackers ligados al estado están haciendo esto con mucha más frecuencia. Destruyendo infraestructura TI, los ciberdelincuentes tratarán de cubrir sus pistas durante los robos, mientras que el objetivo de los hackers patrocinados por el estado será maximizar el daño a los bancos y cesar las operaciones bancarias. En ambos casos, el daño hecho a los bancos puede ser incluso mayor que la cantidad de fondos robados debido a interrupciones del servicio y el resultante impacto de reputación y reglamentario.

2. Hackers ahora atacarán correctamente a más instalaciones industriales pues han aprendido cómo trabajar con la "lógica" de las infraestructuras críticas . Estas instalaciones utilizan sistemas informáticos complejos y únicos: aunque uno acceda a ellos, son necesarios conocimientos específicos acerca de los principios de su funcionamiento para llevar a cabo ataques. En el último año, hemos observado que la competencia de los hackers ha aumentado junto con su capacidad de impacto de las infraestructuras críticas. Por lo tanto, ahora pronosticamos nuevos incidentes a gran escala dirigidos a industriales e infraestructura de núcleo relacionados.

3. Hackers están cambiando su objetivo desde los bancos a la industria cripto (ICO, carteras, bolsas, fondos), que han ido acumulando cada vez más capitalización y fondos. En términos técnicos, los ataques contra los proveedores de servicios en este sector no son más difíciles que contra los bancos, sin embargo la seguridad de la información y madurez de las empresas blockchain es significativamente menor. Una motivación más para los atacantes criminales es que las tecnologías blockchain son más anónimas y no reglamentadas - esto reduce considerablemente el riesgo de ser atrapado durante la retirada de dinero.

Enlace público: https://www.group-ib.com/2017-report.html

Group-IB ayuda a las grandes corporaciones a reconocer y reaccionar a las amenazas online procedentes de Rusia, Europa oriental y otros grandes centros para ataques cibernéticos dirigidos. Group-IB Threat Intelligence permite a las organizaciones construir defensas más efectivas contra los ataques cibernéticos sofisticados. Group-IB es un socio oficial de EUROPOL e INTERPOL. Gartner, Forrester, IDC, la Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), y muchos otros reconocen el liderazgo único de Group-IB en la protección contra el fraude online, pérdida financiera y riesgo de reputación. http://www.group-ib.com

