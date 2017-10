330 43

COMUNICADO: El mayor acreedor no garantizado rechaza la propuesta de recapitalización de Norske Skog

STAMFORD, Connecticut, 13 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Restructuring Capital Associates L.P. y su filial Bennett Management Corporation ("Bennett") anunciaron hoy que rechazan la propuesta de recapitalización más reciente de Norske Skog. Bennett adoptó esta decisión tras revisar la propuesta de recapitalización modificada que se publicó ayer. James Bennett, el fundador de Bennett, dijo:

"Los fondos gestionados por Bennett han mantenido bonos no garantizados de Norske Skog durante varios años y actualmente poseen más del 50% de la emisión de 2026 y más del 40% de la emisión de 2033, lo que en conjunto representa más de 100 millones de euros en derechos de cobro sobre instrumentos de crédito no garantizados emitidos por Norske Skogindustrier ASA ("SUN", por sus siglas en inglés). Si bien apoyamos una reestructuración que convierte toda nuestra deuda en capital, no estamos dispuestos a aceptar una condonación del 98%, mientras que la deuda supuestamente "asegurada" (SSN y NSF, por sus siglas en inglés) recibe 421,7 millones de euros por sus 390 millones de euros de importe nominal de la deuda (108% de recuperación). (Todos los importes y los valores se basan en los datos incluidos en la propuesta definitiva consensuada de la empresa).

Como hemos dicho en repetidas ocasiones a la dirección de Norske Skog esta semana, estamos dispuestos a aceptar el exceso en la recuperación de los SSN/NSF y los demás términos de la recapitalización, aunque sean injustos, si la recuperación combinada de los SUN y los instrumentos de cambio emitidos por Norske Holding AS ("PEN", por sus siglas en inglés) se incrementa en 1,5 millones de euros de capital adicional (0,7% de las acciones de la propuesta de recapitalización). Aparentemente, el Consejo de Administración de Norske Skog decidió rechazar nuestra solicitud y, en su lugar, realizó una propuesta que sabe que no puede tener éxito ya que está condicionada a nuestro consentimiento. Al proceder de esta manera, el Consejo de Norske Skog está poniendo en peligro la salud de la empresa y el destino de sus empleados. A no ser que el Consejo ceda, la consecuencia inevitable de su forma de proceder implica una destrucción de valor hasta la bancarrota que todas las partes deberían querer evitar.

Por último, observamos que la recuperación de PEN/SUN según el programa es de 11,4 millones de euros para sus 412 millones de euros en derechos de cobro, en comparación con la recuperación de SSN/NSF que asciende a 421,7 millones de euros. Instamos al Consejo de Norske Skog y a los titulares de SSN/NSF a que hagan lo más sensato y a que acepten nuestra más que justa propuesta de 1,5 millones de euros de capital adicional (0,7% de las acciones de la propuesta de recapitalización) para los PEN/SUN.

Queda a la elección de la dirección y de los titulares de SSN/NSF, optar por la bancarrota o bien por un acuerdo consensuado".

Según la información publicada por Norske Skog, la transacción debe ser aprobada por más del 75% del valor en manos de grupos de acreedores. Como tal, la propuesta no puede ser llevada a efecto sin la aprobación de Bennett.

Acerca de Restructuring Capital Associates, L.P.

Restructuring Capital Associates, L.P. ("RCA") es un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos con sede en Stamford, Connecticut. RCA y sus filiales tienen una trayectoria de 28 años en la gestión de fondos de inversión para maximizar el rendimiento total de sus inversiones en empresas con problemas financieros y otras situaciones especiales.

CONTACTO: CONTACTO: Scott V. Beechert, asesor general y director deCumplimiento Normativo, 203-353-3101, sbeechert@bennettmgmt.com

