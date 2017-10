330 43

COMUNICADO: El 'Radical Greengrocer' Volkert Engelsman encabeza la Sustainability List

WADDINXVEEN, Países Bajos, October 13, 2017 /PRNewswire/ --

Volkert Engelsman, director fundador del importador y distribuidor de orgánicos frescos Eosta, ha sido premiado con un puesto destacado en la lista anual Dutch Sustainability Top-100 recopilada por el periódico de tirada diaria Trouw. Reconociendo al empresario holandés como "a greengrocer with a radical vision" ("frutero con una visión radical"), el jurado reconoció el liderazgo pionero de Engelsman en el campo de los alimentos sostenibles y su agricultura, específicamente en el sector True Cost Accounting.

Eosta, con sede central en los Países Bajos, se fundó por medio de Engelsman en 1990. Con proveedores por medio de seis continentes y clientes en Europa, Estados Unidos y el Lejos Oriente, es un especialista europeo líder en productos orgánicos.

Desde el año 2016, Engelsman ha sido activo en la promoción de una True Cost Accounting como ruta de cara a la sostenibilidad, proporcionando discursos en los congresos y eventos de grupos de presión de todo el mundo. La True Cost Accounting es una nueva forma de contabilidad que hace que el auténtico precio de los alimentos sea visible, incluyendo los impactos medioambientales, sociales y de salud.

El jurado apreció especialmente el compromiso de Engelsmans de cara con el hecho práctico de True Cost, al llevar las cifras a los estantes de las tiendas en Europa, además de situar los costes ocultos en las manzanas y peras orgánicas y en otros productos.

Engelsman utilizó su discurso de aceptación para instar a nuevas asociaciones en un movimiento sostenible, sobre todo dentro del sector de las finanzas. Indicó: "Muchas de las instituciones financieras están comenzando a darse cuenta de que hay algo mal con nuestra definición de 'beneficio', ya que equivale a la destrucción de nuestro hábitat natural y hace que la vida sea miserable para el 90% de la humanidad, incluyendo los hijos de nuestros hijos. No hay nada malo con los beneficios, pero se deben calcular de forma justa".

"Como movimiento, necesitamos ayudar a las instituciones financieras como bancos, firmas de contabilidad e inversores institucionales a tomar mejores elecciones. El flujo de capital principal sigue estando impulsado por una definición de beneficio desfasada, que básicamente está matando al planeta".

Nueva definición de beneficio

Agradeciendo a los socios de Eosta su reciente campaña True Cost Accounting, que incluyó a la FAO, WHO, NCC, Triodos Bank, EY y Soil & More, Engelsman destacó la necesidad de disponer de una nueva definición de beneficio que incluyera los valores humanos y ecológicos.

En junio de 2017, Eosta publicó un estudio piloto con el nombre 'True Cost Accounting for Food, Farming and Finance'. El estudio fue un panel de instrumentos práctico para los inversores de cara a la evaluación de los impactos en finanzas, natural y capital social. Fue presentado por medio de Peter Bakker, director general del World Business Council for Sustainable Development, y en Gales por medio de Su Alteza Real el Príncipe Carlos.

Contacto Michaël Wilde +31(0)620535063 michael.wilde@eosta.com http://WWW.NATUREANDMORE.COM

