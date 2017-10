330 43

COMUNICADO: 20.a edición de la Feria internacional de la iluminación de Guzhen aplazada al 30 de octubre- 3 de noviembre de 2017

Nunca es demasiado tarde para un buen espectáculo

ZHONGSHAN, China, 13 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Debido a los tifones recientes, la sede de la exposición resultó gravemente dañada y actualmente se encuentra en reparación. Por lo tanto, la 20.(a) edición de la Feria internacional de la iluminación de Guzhen (GILF, por sus siglas en inglés) será aplazada al 30 de octubre - 3 de noviembre 2017, y se llevará a cabo en el Guzhen Convention & Exhibition Center de la ciudad de Zhongshán, en la provincia de Guangdong en China.

https://mma.prnewswire.com/media/582313/GUZHEN_LIGHTING_fair_postponed.jpg

A pesar del aplazamiento, las preparaciones para la GILF se han cumplido en su totalidad, incluyendo la participación de los expositores, invitaciones a visitantes y a expertos de la industria, la organización de actividades complementarias, y la promoción nacional así como internacional, que fueron completadas según la fecha prevista. El resultado es realmente destacable.

Con el tema "Fuente de iluminación original para 6 mil millones de personas a través del mundo" (Original Source of Lighting for 6 Billion People Worldwide), la 20.(a) GILF seguirá trabajando con Guzhen Lighting Manufacturing, Supply and Services Expo (GMS), así como seis megacentros de iluminación que servirán de subsedes. La feria ofrece un espacio de exhibición de más de 1.500.000 m2 para más de 2.000 empresas de iluminación, cumpliendo con los requisitos de 100.000 visitantes profesionales provenientes de 128 países y regiones. En esta edición, el diseño y la fabricación serán los temas centrales de la feria. Además de las 1.200 salas de exposición ubicadas en los megacentros, más de 800 nuevos expositores temporales se unirán a la feria en su sede principal. Hay más de ocho categorías de exhibición que abarcan la iluminación decorativa, iluminación para negocios, iluminación domestica, iluminación y tecnología LED, iluminación para exteriores, equipos eléctricos y electrónicos, equipos de iluminación, y accesorios de iluminación.

La 20.(a) edición de la GILF promoverá a los mercados internacionales mediante la ampliación de la escala de grupos de visitantes internacionales y la mejora en la calidad de los compradores. Los visitantes internacionales pueden inscribirse en línea anticipadamente y ahorrar 100 RMB en el precio de la admisión. Los visitantes que se registren anticipadamente también podrán disfrutar de más servicios de asistencia de viaje, como el programa de compradores invitados, solicitud de visa, y reserva gratuita de hotel. Para obtener todos los servicios exclusivos de la 20.(a) GILF, visite el sitio web oficial: http://www.gzlightingfair.com/en [http://www.gzlightingfair.com/en].

En conjunto, la 20.(a) edición de la Feria internacional de la iluminación de Guzhen, celebrada a lo largo de cinco días, compuesta de seis subsedes con casi 2.000 expositores y más de 20 seminarios y foros profesionales, le provocará una sorpresa inesperada.

Nunca es demasiado tarde para un buen espectáculo; en este otoño dorado, esperamos veros en el gran encuentro de la iluminación, del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2017.

Si desea obtener más detalles, no dude en contactarse con nosotros: shay.gao@ubmsinoexpo.com[mailto:shay.gao@ubmsinoexpo.com]

