COMUNICADO: Un proyecto japonés obtiene el Award for Diversity de Airbus en Ingeniería

TOULOUSE, Francia, October 12, 2017 /PRNewswire/ --

La quinta edición del premio, que cuenta con el respaldo de la UNESCO, se anunció en la conferencia del Global Engineering Deans en Canadá.

Airbus, el líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados y el Global Engineering Deans Council (GEDC), la organización mundial líder en la enseñanza de ingeniería, han anunciado al ganador del 2017 GEDC Airbus Diversity Award [http://www.company.airbus.com/diversityaward ] concedido conjuntamente por ambas organizaciones. El proyecto BIRDS Satellite del Kyushu Institute of Technology japonés ha resultado elegido.El programa Discover Engineering de la Schulich School of Engineering perteneciente a la universidad canadiense de Calgary y el programa Women in Engineering (WIE) de la University of New South Wales han ocupado el segundo y tercer lugar, respectivamente.

(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/582413/GEDC_Airbus_diversity_award_2017_winner.jpg )

El premio, ya en su 5(a) edición, fue creado y financiado por Airbus en asociación con el GEDC, y este año ha obtenido también el patrocinio de la UNESCO. Su finalidad es arrojar luz sobre aquellos proyectos de éxito que han animado a un mayor número de personas de todos los perfiles y antecedentes a estudiar y triunfar en el mundo de la ingeniería. La diversidad se ha convertido en un sistema cada vez más relevante de medir el éxito de una empresa, con el 69% de los ejecutivos que en 2017 valoran la diversidad y la inclusión como una cuestión importante, frente al 59% en 2014.

"La diversidad es uno de los pilares de nuestra actividad y un componente indispensable para nuestro éxito continuo," ha dicho Jean-Brice Dumont, futuro Executive Vice President (EVP) of Engineering de Airbus Commercial Aircraft, miembro del Diversity & Inclusion Steering Board de Airbus y promotor del premio. "La Diversidad no solo es importante, sino que forma parte del ADN de Airbus. Tenemos el compromiso de seguir defendiendo y propiciando todo tipo de diversidad para mantener un alto nivel de innovación en nuestra industria. Nuestra asociación con el GEDC es una ilustración de este compromiso, y de nuestro esfuerzo para identificar proyectos que funcionen como el que acaba de ser premiado para desarrollar la siguiente generación diversa y global de ingenieros."

El proyecto BIRDS Satellite ganador de los 2017 GEDC Airbus Diversity Awards [http://www.company.airbus.com/diversityaward ] , forma a estudiantes universitarios de países en desarrollo en el uso de la ingeniería de sistemas innovadora y rentable para llevar a cabo un amplio proyecto de satélites de dos años de duración con el objetivo a largo plazo de equiparles para poder poner en marcha un programa espacial sostenible en sus respectivos países de origen.

Taiwo Tejumola del Instituto de Tecnología de Kyushu presentó su proyecto ante un jurado de expertos industriales y distinguidos invitados, y de los 200 líderes del ámbito educativo internacional de la ingeniería que se dieron cita en la Conferencia del GEDC 2017 celebrada en Niagara Falls, Canadá. Los tres proyectos finalistas fueron evaluados en función del impacto del trabajo, de la evidencia de su generación de resultados y de su posibilidad de desarrollo a mayor escala. El proyecto ganador recibió un premio de 10.000 dólares, y los que quedaron en segundo y tercer lugar un premio de 1.500 dólares.

Hablando durante la Ceremonia de los Awards, Taiwo Tejumola dijo: "El equipo del proyecto BIRDS del Kyushu Institute of Technology japonés, aprecia este reconocimiento. Nuestro programa de colaboración brinda a jóvenes ingenieros una oportunidad única para poder competir en el mercado globalizado de hoy, con la enseñanza de modelos de ingeniería especializados en sistemas de reducción de residuos, el desarrollo de las habilidades sociales y la creación de una red de apoyo entre iguales. El proyecto crea también un cauce sostenible para que los participantes puedan implementar las iniciativas de formación en sus países de origen, contribuyen de esta forma a una mayor diversificación y globalización de las capacidades de ingeniería."

"Uno de los criterios para los Award es que los proyectos puedan reproducirse con éxito en otras instituciones y países. Los tres proyectos finalistas de la edición de 2017 han tenido una influencia importante en el aumento de la diversidad entre los estudiantes que desean realizar estudios de ingeniería y espero que mis colegas del GEDC se vean inspirados a emprender proyectos similares en sus instituciones y países de origen," ha dicho Peter Kilpatrick, McCloskey Dean of Engineering en la Universidad de Notre Dame, EE.UU., y Presidente del GEDC.

A la edición 2017 de los Diversity Awards se han presentado 45 proyectos de 18 países y 39 instituciones.

