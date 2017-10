330 43

COMUNICADO: Richmont Mines informa de producción récord en el tercer trimestre y costos directos principales de Island Gold Mine; Is

Nota de advertencia para los inversores de Estados Unidos en relación a las estimaciones de recursos La información de este comunicado pretende cumplir con los requisitos de la Bolsa de Valores de Toronto y la legislación de valores de Canadá, que difiere en ciertos aspectos con las normas y regulaciones promulgadas por medio de la United States Securities Exchange Act de 1934, modificada ("Acta de Bolsa"), promulgada a través de la United States Securities and Exchange Commission (SEC). Los requisitos de National Instrument 43-101 -Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") adoptados por los Canadian Securities Administrators difieren de forma significativa de los requisitos de la SEC.

Se insta a los inversores de Estados Unidos a considerar la revelación en nuestro informe anual en Formulario 20-F, archivo número 001-14598, cumplimentado por medio de la SEC a través de la Exchange Act, que podría conseguirse desde nosotros (sin coste adicional) o desde la página web de la SEC: http://sec.gov/edgar.shtml.

National Instrument 43-101 La información científica y técnica en este comunicado de prensa ha sido revisada por Daniel Adam, Geo., Ph.D., vice-presidente, Exploración, un empleado de Richmont, y una persona cualificada tal y como se define por NI 43-101.

Renaud Adams Director general y consejero delegado Tel.: 416-368-0291 ext. 101 Anne Day Vice-presidente, relaciones con el inversor Tel.: 416-368-0291 ext. 105

PUBLICIDAD